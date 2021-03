Megtépázva kezdi kampányát a CDU

2021. március 13. 11:25

Ha kormányképes akar maradni a német politikában, a Kereszténydemokrata Uniónak haladéktalanul vissza kell találnia az Angela Merkel előtti irányvonalhoz, a konzervatív-polgári értékekhez – derül ki a nyilatkozatokból, amelyet a CDU jobbszárnyának illetékesei adtak a Magyar Nemzetnek a vasárnapi tartományi választások előtt. Fél évvel a Bundestag-választások előtt a párt meggyengülten állhat most a választói elé.

Egy vicc szerint a vezető német kormányerő, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) egy beragadt fedélzeti navigátorhoz hasonlatos, amely csak azt ismételgeti: „forduljon balra, forduljon balra…”! De Európa legfontosabb pártjának helyzete most a legkevésbé sem mulatságos: az Angela Merkel kancellár uralta elmúlt másfél évtized be nem vált ideológiai irányváltása mellett a járványhelyzet megítélése és a korrupciós ügyek is rontják az esélyeit. Vasárnap Baden-Württembergben és a vele szomszédos Rajna-vidék–Pfalzban tartanak tartományi választásokat; ezek hat hónappal a Bundestag-választások előtt az egész kampányév alaphangját megadhatják. (Hessenben helyhatósági választás lesz vasárnap.)

A friss felmérések szerint a CDU egyik tartományban sem esélyes a vezető kormánypárt szerepére, sőt mindkét helyen rosszabb eredményt jeleznek neki előre 2016-hoz képest. Ba­den-Württembergben – a német autó­ipar egyik fellegvárában – a kereszténydemokraták 24-25 százalékra számíthatnak, és ezzel komoly hátrányban vannak ottani koalíciós partnerükkel, a tartományi miniszterelnököt adó Zöldekkel (33-35 százalék) szemben. Rajna-vidék–Pfalzban pedig a CDU-nak 28-30 százalékot jeleznek előre a közvélemény-kutatók; ez 2-5 százalékpontos lemaradás a tartományt a liberálisokkal és a Zöldekkel együtt irányító szociáldemokratákhoz (SPD) képest. Lapunknak nyilatkozva Karl-Heinz Gimmler, a keresztény uniópártok – a CDU, illetve a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) – konzervatív platformja, az Értékek Unió­ja Rajna-vidék–pfalzi elnökhelyettese a Merkel-korszakot és a legújabb korrupciós botrányokat okolja azért, hogy elbizonytalanodtak a választóik. (Csütörtökre már az uniópártok közös Bundestag-frakciójának harmadik képviselője kényszerült távozásra a parlamentből vagy a képviselőcsoportból vesztegetési vádak miatt; ebből két ügy is védőmaszkbeszerzésekhez kapcsolódik.)

Újrakezdést hirdetnek, de nehéz lesz Fotó: Thomas Lohnes/Getty Images

– Ez morálisan elfogadhatatlan. A képviselők havi 12 ezer eurót (4,4 millió forint) keresnek, ugyanolyan példaképeknek kellene lenniük, mint a hadseregben a tiszteknek – mondta a Magyar Nemzetnek Koblenzből nyilatkozva Gimmler, mélyebb okokat is látva a CDU térvesztése mögött. – A CDU tagságának csaknem kétharmada véli úgy, hogy a párt balra tolódott az ő álláspontjához képest. A Merkel-korszakban ez a fordulat olyasmikben mutatkozott meg, mint a ­2015-ös menekültpolitika, az atomenergia feladása a 2011-es fukusimai katasztrófa után, illetve a sorkötelezettség eltörlése – állítja Gimmler, hozzátéve: az Értékek Uniója számára elfogadhatatlan, hogy a pártvezetés további ideológiai engedményeket tegyen. – Armin Laschet a múltban főleg a CDU baloldalának álláspontját képviselte; hogy mit tesz a párt elnökeként, korai még megítélni – mondta a Rajna-vidék–pfalzi politikus a CDU januárban megválasztott elnökéről. Gimmler úgy véli: ahogy a kereszténydemokraták számára a jobboldali ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) is vállalhatatlan partner, úgy a Zöldek is azok. – Ők az illuzionisták pártja, már csaknem infantilis politikai álláspontokkal, mint a nyílt határok vagy a Bundeswehr, a hadsereg további leépítése – fogalmazott az országosan most 30-33 százalékra taksált CDU/CSU a Bundestag-választások előtti legkomolyabb ellenfelével, a jelenleg 17-19 százalékra mért ökopárttal kapcsolatban.

Baden-Württemberget régóta olyan szemmel is nézik a német politológusok, hogy a déli tartományt irányító koalíciós együttműködés vajon Berlinben is megágyazhat-e a Zöldek és a CDU együttműködésének? Jörn Döring, az Értékek Uniója tartományi elnöke – aki szintén telefonon nyilatkozott a Magyar Nemzetnek – úgy véli: nem. – A baden-württembergi helyzetet nem lehet a szövetségi szintre kivetíteni. Winfried Kretschmann, az itteni zöld párti miniszterelnök sajátosan kormányoz, és átvette a konzervativizmus eszméjét a CDU-tól. De országosan ez nem jellemző a Zöldekre – mondta Döring, aki az ökopártot a görögdinnyéhez tartja hasonlatosnak (csak kívül zöld, belül vörös), és ellenzi a velük való koalíciót. – Mi, a párt konzervatív-polgári szárnyán azt mondjuk: a CDU-nak egy kiigazítással vissza kell találnia a Merkel előtti irányvonalhoz, majd ahhoz markánsan ragaszkodnia kell. Meg kell mondanunk a Zöldeknek is: igenis szükségünk van az atomenergiára, hogy megfizethető áramot biztosítsunk a polgároknak – tette hozzá.

MNO