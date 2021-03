Ismét hazudozott Karácsony Gergely

A kormány nem folytat érdemi párbeszédet az EU-s helyreállítási tervről – állítja közösségi oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester állítását Fürjes Balázs cáfolta, közölve: menetrendszerű az egyeztetés, így ezen a héten is tárgyaltak Karácsony általános helyettesével, a téma pedig a csütörtöki fordulón is kiemelt napirendi pontként szerepel.

„Hónapok óta küzdünk azért, hogy az Európai Uniós helyreállítási terv elkészítése során a kormány érdemi párbeszédet folytasson a helyi önkormányzatokkal – köztük a Fővárossal – úgy, ahogy az a vonatkozó uniós jogszabályokban világosan elő is írják” – kezdte szokásos panaszkodását közösségi oldalán Karácsony Gergely. Állítása szerint kérésük süket fülekre talált, mert „a kormány mindmáig nem tette elérhetővé a magyar tervet, csupán egy 13 oldalas, felszínes és üres, a részletek megismerésére és véleményezésre alkalmatlan kivonatot publikált. Amiből épp csak az nem derül ki, hogy mire is költené a kormány a Magyarország éves költségvetésének negyedére rúgó támogatást”. A főpolgármester közölte: Budapest ezért a héten benyújtotta véleményét a „hevenyészett” 13 oldalas dokumentumhoz, amelyben jelezték, hogy milyen területeken, milyen projektekben számítanak a helyreállítási alap forrásaira a főváros fenntartható fejlesztésében, a gazdaság zöld újraindításában és a járvány által megtépázott szociális háló megerősítésében, az esélyteremtésben. „Meggyőződésem, hogy a főváros programjai valamennyi budapesti javát szolgálják, és amennyiben a kormányzat továbbra sem folytat érdemi konzultációt a fővárossal a források felhasználásáról, azzal nem csupán az Európai Unió jogát sérti, de a budapestieket is semmibe veszi. Egyiket sem fogom engedni, és minden eszközt meg fogok ragadni, hogy rákényszerítsük a kormányt az érdemi egyeztetésre, a budapestiek hangjának meghallgatására!” – feszegette bicepszét a virtuális térben Karácsony Gergely.

„E héten is tárgyaltunk a városvezetéssel, Kiss Ambrus általános-helyettessel a 2021–2027-es uniós források budapesti projektjeiről” – reagált Twitter-oldalán a Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.