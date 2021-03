Szobrot avattak Vasvári Pálnak a Múzeumkertben

2021. március 13. 19:59

Lomnici Zoltán, a Vasvári Pál-díj kitüntetettje, a Legfelsőbb Bíróság egykori elnöke (j), Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője (j2), Tóth Kálmán (b2) és Bauer Ferenc, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnökei megkoszorúzzák a főváros első Vasvári Pál szobrát avatása napján a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 2021. március 13-án. MTI/Mohai Balázs

Szombaton fölavatták Vasvári Pál első budapesti szobrát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében.

A Vasvári Pál Polgári Egyesület által állított szobor avatóján Bajkai István országgyűlési képviselő (Fidesz) örök kötelességnek nevezte a megemlékezést 1848-1849 hőseiről.

Az akkori ifjak a szabadság közelségét megérezve, a nemzeti hagyományokat nem feledve juttatták érvényre az igazságot, és minden áldozatra készek voltak a modern Magyarországért - tette hozzá.

A politikus hangsúlyozta: Vasvári Pál e nemzedéknek vezéralakja volt, és jelentős részben neki köszönhető, hogy a forradalom vérontás nélkül győzhetett.

Vasvári Pál a nemzeti érdekek védelmét pártkérdésen felüli ügynek tekintette, ami most, a világjárvány idején újra érvényes gondolat. Vannak ugyanis, akiknek ilyenkor sem számít az egység, ha a hatalom megszerzéséről van szó - tette hozzá.

A képviselő szerint ma azok tekinthetik magukat Vasvári Pál szellemi örököseinek, akik nem felejtik a múltat, és felismerik azokat, akik mindig csak elvesznek a magyarságtól, de sosem adnak semmit.

Lomnici Zoltán, az egyesület Vasvári Pál-díjának egyik kitüntetettjeként kiemelte: saját kitüntetései közül e díjat tekinti a legbecsesebbnek, mivel azok kaphatják, akik a külhoni magyarokért dolgoznak.

A Legfelsőbb Bíróság egykori elnöke emlékeztetett arra: 1849-ben Vasvári Pál a székelyek segítségére sietve, az oláh martalócok elleni harcban esett el. Romániában ezért a mai napig háborús bűnösnek tekintik, és az emlékét ápoló magyarországi látogatókat az ottani hatóságok a utóbbi években is zaklatták - fogalmazott.

Lomnici Zoltán hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyarok szabadsága most sincs biztonságban, és ma is veszélybe kerülhet, aki ezt az ügyet felvállalja. Börtönben ül még az a két székely politikai fogoly is, akiket azért ítélt el a román bíróság, mert kifejezték a ragaszkodásukat a magyar nemzethez - tette hozzá.

Bauer Ferenc és Tóth Kálmán, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnökei a rendezvényen elmondták, hogy 2010 előtt a városvezetés elzárkózása miatt Budapesten nem lehetett szobra Vasvári Pálnak. 2009-ben viszont a pestszentimrei református templom kertjében az erdélyi Körösfő ajándékaként már fölállíthatták annak a kopjafának a másolatát, amely a kalotaszegi faluban, halálának helyszínétől nem messze őrzi Vasvári Pál emlékét.

A társelnökök végezetül Kásler Miklós miniszternek mondtak köszönetet, amiért segítette és támogatta a szobor felállítását.





MTI