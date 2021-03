A szülőföld szeretete hozta létre az első magyar nyelvű kárpátaljai túraegyesületet

Helytörténeti, honismereti és túravezető. A Kárpátaljai Hazajáró Honismereti és Turista Egylet vezetője, a Tiszta Kárpátalja program koordinátora. A nagyberegi születésű Bíró Andrásról méltán elmondható, hogy kétséget kizáróan a szülőföldje szerelmese.

Bíró András Nagyberegen született 1977-ben, majd tanulmányai elvégzése után magyartanárként helyezkedett el két kárpátaljai településen: Makkosjánosiban és Benében.

Utóbbi község polgármesterének kérésére vállalta el élete első idegenvezetését, mert a 2000-es évek elején már virágzott Kárpátalján a falusi turizmus. Akkoriban még felkészületlennek érezte magát, így éjszakánként bújta a Kárpátaljáról szóló könyveket és cikkeket.

Kőrösmezőre kerültem, ahol hegyvidék vett körbe. Nagyon gyorsan fel tudtam fedezni, hogy milyen magyar vonatkozású dolgokkal rendelkezik Kárpátalja, és mik azok a dolgok, amit Magyarországról vagy a magyar nyelvterületről érkező vendégek számára érdekes lehet. És így szépen, lassan a turisztikán a túra felé mozdultam el inkább. Kárpátalján magyar nyelvű túraegyesületről nem nagyon beszélhettünk az elmúlt évtizedekben, 2019 nyarán hoztuk létre az egyesületet – mesélte el a kezdeteket Bíró András az M1 Kárpát-medence című műsorában.

2017-ben jött létre a Tiszta Kárpátalja gondnoki hálózat, melynek koordinátora szintén Bíró András. A hálózat tagjai a magyar vonatkozású emlékhelyek, várak és katonatemetők tisztítását és karbantartását végzik.

Bíró Andrást és feleségét, Nórát a szórványprogram hozta össze, hiszen mindketten a kőrösmezői magyar iskolában tanítottak. Egy év után összeházasodtak, és mivel András egykeként nőtt fel, mindig is az volt az álma, hogy nagy családja legyen. Azóta négy gyermekük született.

„Együtt dolgoztunk, és valahogy lassan kialakult ez a kapcsolat, egyre többet voltunk együtt, aztán szerelem lett belőle” – mondta Bíró Nóra. A család összes tagja Kárpátalja szerelmese, így szinte minden túrát közösen teljesítenek. 2019-től kezdődően a Hazajáró egylet számos felfedező utat szervezett már.

Idén húsz túrát kívánnak elindítani, így szinte egy hétvége sem telik majd el kirándulás nélkül.

A mostani az egylet idei harmadik barangolása, amely ezúttal az úgynevezett Elvarázsolt vidékre vezet. Ez a táj a Borló-hát vonulatában található, amit közrevesz a Borzsa-havas, a Szinyák és a Nagyszőlősi-hegység. A legifjabb állandó tag, Bíró András tízéves kisfia. „Büszke vagyok erre, szeretek túrázni, és én is túravezető szeretnék lenni, mint apa” – jelentette ki Bíró Tamás.

A mostani hétvégi téli túrának huszonhét vállalkozó szellemű tag vágott neki. Az időjárás kedvező volt, a ragyogó napsütés kihangsúlyozta az egyébként is varázslatos, hófödte táj szépségét. A túrázók azonban nemcsak a látványra kíváncsiak, hanem Bíró András előadására is, aki a hely történetével és mondáival is megismerteti a csapatot.

A két éve megalakult Kárpátaljai Hazajáró Honismereti és Turista Egylet célja, hogy népszerűsítse Kárpátalja, valamint a Kárpát-medence területén található természeti kincseket.

Jelenleg hetven aktív tagjuk van, és bár a pandémia miatt nehézkesebb kimozdítani az embereket, a túravezető és társai nem csüggednek, hanem a jövőt tervezik.

„Hála Istennek a gyerekeim fogékonyak rá, szeretik ezt. De ott vannak a kamaszok, akik még eddig nem jártak hegyvidéki részen, és azt látjuk, hogy örömmel jönnek, és rácsodálkoznak egy-egy vidékre. Mind-mind számunkra olyan visszajelzést ad, ami azt jelenti, hogy amit csinálunk az jó, és amit csinálunk, arra igenis szükség van” – fogalmazott Bíró András.

Ő és csapata azon dolgozik, hogy ezt a csodálatos vidéket – legyen az anyaországi vagy éppen kárpátaljai túrázó – mindenki megismerje és megszeresse. Aki pedig teheti és kalandozni szeretne eme csodálatos tájon, az keresse meg a kárpátaljai hazajárókat és Bíró Andrást, mert felejthetetlen élményben lesz része.

