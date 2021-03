Budapesti kard vk - Bronzérmes a magyar férficsapat

2021. március 14. 22:11

A magyar férfi kardválogatott bronzérmet nyert a budapesti világkupaversenyen.

A hazaiak csak a 16-os táblán kapcsolódtak be a küzdelmekbe, ott simán verték a spanyolokat, majd ugyanilyen könnyedén az amerikaiakat. Az elődöntőben viszont erősebb ellenfél következett, az oroszokkal szemben kellett volna kiharcolni a fináléba jutást, ami nem sikerült. Az egyéniben ezüstérmes, kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áronnak ezúttal nem jöttek be igazán az akciói és a 2017-ben világbajnok, 2019-ben vb-második Szatmári András sem villogott. Az ütközet kilenc párharcából Gémesi Csanád révén egyet tudtak megnyerni a magyarok, így bár szívósan küzdöttek sokáig, a végére az oroszok elléptek. Az ellenfelet feldobhatta, hogy elődöntős lett, míg az olimpiai kvótáért vele küzdő franciák kikaptak a negyeddöntőben.

A bronzmérkőzésen a dél-koreaiak következtek, akik a másik ágon meglepetésre vereséget szenvedtek a németektől. Ez a két válogatott vívta a legutóbbi, 2019-es budapesti vb döntőjét, és akkor egy tussal az ázsiaiak bizonyultak jobbnak. Most viszont a magyarok voltak összeszedettebbek, öt tus különbséggel nyertek. A hazaiak kontroll alatt tartották az ütközetet, még akkor is, amikor hátrányba kerültek és fontos volt, hogy Szilágyi másodjára 7-3-ra verte Gu Bon Gilt, majd ugyanőt a Gémesi helyére beállt Decsi Tamás 5-2-re. Szatmári az utolsó előtti párban egy tussal ötre növelte az előnyt, Szilágyi pedig ezt megőrizte Oh Szang Ukkal szemben, akitől az egyéni verseny szombati döntőjében egy találattal kikapott.

A magyar férfi kardválogatott már korábban kiharcolta a részvételt a tokiói olimpián, így a fegyvernem utolsó kvalifikációs versenyének - amelyen egy év szünet után először találkozott a nemzetközi mezőny, nézők nélkül - ilyen tétje számára már nem volt.

"Jó érzéssel fejeztük be a világkupát, egy éremmel, győzelemmel befejezni egy versenyt mindig jó" - kezdte értékelést az MTI-nek Decsi András, a férfi kardozók vezetőedzője, aki nem titkolta: az oroszoktól az elődöntőben elszenvedett vereség után csalódott volt.

"Nem figyeltem, hogy mi zajlik a másik ágon, de amikor megtudtam, hogy a koreaiakkal vívunk a bronzéremért, felvillanyozódtam. Mi ugyanis a koreaiakhoz szeretnénk mérni magunkat. Remélhetőleg az olimpián is találkozunk velük, minél később, lehetőleg a döntőben" - mondta, majd azzal folytatta: külön öröm, hogy ugyanazon a helyszínen, a BOK Csarnokban tudott visszavágni a csapat az ázsiai ellenfélnek, ahol a 2019-es világbajnokságon hajszállal alulmaradt a döntőben. A mutatott formával elégedett volt, biztatónak nevezte a jövőre nézve.



Eredmények:

Zarándi Csaba férfi kard csapat vk, eredmények:

a 16 között:

Magyarország-Spanyolország 45-27

negyeddöntő:

Koreai Köztársaság-Irán 45-40

Németország-Franciaország 45-42

Oroszország-Olaszország 45-43

Magyarország-Egyesült Államok 45-24

elődöntő:

Németország-Koreai Köztársaság 45-41

Oroszország-Magyarország 45-35

bronzmérkőzés:

Magyarország-Koreai Köztársaság 45-40

döntő:

Oroszország-Németország 45-43



A végeredmény: 1. Oroszország (Kamil Ibragimov, Anatolij Kosztenko, Konsztantyin Lohanov, Venjamin Resetnyikov), 2. Németország (Max Hartung, Richard Hübers, Szabó Mátyás, Benedikt Wagner), 3. Magyarország (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás)

MTI