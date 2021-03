Schiffer András is bírálta Fekete-Győr kirekesztő kijelentését

2021. március 14. 23:31

Schiffer András baromságnak nevezte Fekete-Győr András Facebook-bejegyzését, amelyben a Momentum-elnök a munkájuktól való eltiltással fenyegette a jobboldali újságírókat.

„Néha az az érzésem, hogy a »propagandisták« maguk rendelik az ilyen a baromságokat, mert irigylik az áldozati szerepet. Ha viszont komolyan vesszük a hallottakat, akkor az a helyzet, hogy igaza van Hont András barátomnak: teljesen tévesen minősítjük ezeket liberálisoknak.

Aki hatalmi szóval akarja eldönteni, ki a propagandista és ki nem az, s akit annak talál, azt – »persze csak egy kis időre« – el akarja tiltani a foglalkozásától, na az nem a jogállamot fogja helyreállítani, maximum a »népi demokráciát«” – fogalmazott az LMP egykori frakcióvezetője a közösségi oldalán vasárnap közzétett bejegyzésében.

Fekete-Győr botrányos kijelentéseire Dömötör Csaba is reagált: „A szerkesztőségi fenyegetés, a nyúltempóban letagadott füstgránát és a pártból meghirdetett koncepciós perekkel való fenyegetés után Fekete-Győr András most jobboldali újságírókat tiltana el a munkájuktól” – írta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, hozzátéve: „amit képviselnek, az nem a jövő, hanem a poros szocializmus. És ez akkor is így van, ha az egészet leborítják egy semmitmondóan lazáskodó hipsztermázzal.”

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség rendkívül aggasztónak ítélte a Fekete-Győr Facebook-videójában hangoztatott fenyegetőzését. „Meglátásunk szerint az elhangzott fenyegetést csak még súlyosabbá teszi, hogy annak megfogalmazója nem egyszerűen egy ellenzéki párt, a Momentum elnöke, hanem pártjának miniszterelnök-jelöltje is, aki ráadásul nem először ragadtatja magát a sajtó ellen erőszakot ígérő fellépésre” – írták.

Emlékeztettek: Fekete-Győr Andrásnak az Origó szerkesztőségében 2017-ben tett kéretlen, az újságírók zaklatására is kiterjedő látogatása előképe volt annak, amit most kilátásba helyezett. „A szakmánk nevében így most elvárjuk Fekete-Győr Andrástól: nevezze meg, mely pártokhoz tartozó, mely politikustársaival folytatott diskurzusa során keveredett vitába erről az általa radikálisnak nevezett megoldási javaslatáról” – nyomatékosították.

Bayer Zsolt is bírálta a Momentum-elnök kijelentéseit, a Gyurcsány-fiúk című publicisztikájában úgy fogalmazott: Fekete-Győrt a főnökének, a szivárványkoalíciót vezető Gyurcsány Ferencnek igyekszik megfelelni, e kényszer szüli „a nagyotmondási versenyt ezek között a sufniforradalmárok” között.

