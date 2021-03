Március 15. - Hollik: külön is együtt vagyunk

2021. március 15. 11:04

A kokárda ma nemcsak a 48-as hősök szimbóluma, hanem jelképe a vírus elleni küzdelemnek is, és bár a járvány szétválaszt bennünket egymástól, tudnunk és éreznünk kell, hogy magyarságunkban külön-külön is együtt vagyunk - mondta március 15-ei videoüzenetében a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hollik István a közösségi oldalán Tisztelet a múlt és ma hőseinek! címmel hétfőn közzétett videóban arról beszélt: idén nem ünnepelhetjük úgy március 15-ét ahogyan megszoktuk. "Üresek az utcák és árván lobognak a nemzeti színű zászlók is" - fogalmazott.

Hozzátette: mintha évtizedek teltek volna el azóta, hogy együtt ünnepeltük '48 hőseit.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint azonban 1848 üzenete cseppet sem halványult.

Hangsúlyozta: 173 éve a Habsburgok rabigája ellen kelt fel a magyar, ma pedig a vírust akarjuk legyőzni, hogy végre visszakaphassuk a szabadságunkat.

"Akkor is és most is vállt vállnak vetve küzdöttünk, mert örök magyar igazság: együtt erő vagyunk" - mondta.

Szerinte a kokárda éppen ezért ma nemcsak a 48-as hősök szimbóluma, hanem jelképe annak a küzdelemnek, amit a vírus ellen vívunk.

"És bár a járvány szétválaszt bennünket egymástól, tudnunk és éreznünk kell, hogy magyarságunkban külön-külön is együtt vagyunk." - zárta videóüzenetét a Fidesz kommunikációs igazgatója.

