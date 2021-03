Spanyolország felfüggeszti az AstraZeneca-vakcina használatát

2021. március 15. 23:51

Spanyolország legkevesebb két hétre felfüggeszti az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett, koronavírus elleni vakcina használatát - jelentette be Carolina Darias egészségügyi miniszter hétfő esti sajtótájékoztatóján Madridban.

A tárcavezető elmondta: az oltóanyag alkalmazásának leállítása addig tart, amíg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálata le nem zárul arról, hogy a vakcina mellékhatásaként alakult-e ki trombózis egyes pácienseknél.

Spanyolországban is előfordult már ilyen eset, a múlt hétvégén jelentették agyi vénás trombózis kialakulását egy korábban ezzel a vakcinával beoltott embernél - részletezte María Jesús Lamas a spanyol gyógyszerügynökség igazgatója, hozzátéve, hogy a beteg már jól van.

Hangsúlyozta: az oltás felfüggesztésének hátterében elővigyázatosság áll, az AstraZeneca védőoltását több mint 17 millióan kapták meg, a vérrögképződés 11 esetben jelentkezett.

Kérdésre válaszolva elmondta: az érintett személyeknél az oltás utáni 3-14 nap közötti időszakban alakult ki a trombózis.

Carolina Darias beszámolt arról is, hogy Spanyolországban eddig 939 ezer embert oltottak be a brit-svéd vakcinával, amelynek szállítása továbbra is folytatódik, de a beérkező adagok egyelőre raktárba kerülnek.

A dél-európai országban 18 és 55 év között engedélyezték a vakcina használatát, eddig az egészségügyi dolgozók, rendőrök, tűzoltók, tanárok oltásánál alkalmazták.

A járvány terjedése továbbra is mérséklődik, az elmúlt 24 órában 1121 új esetet diagnosztizáltak, péntek óta mintegy 11 ezerrel nőtt a regisztrált esetszám. Százezer emberből átlagosan 129-en fertőzöttek az országban, a 17 tartományból 12-ben ennél alacsonyabb a fertőzöttségi arány. Az elmúlt egy hétben 336 halálos áldozatot követelt a járvány.

A közelgő húsvéti ünnepek miatt Spanyolország április 6-áig meghosszabbította a Portugáliával közös határátkelők lezárását, hogy elkerülje az ilyenkor szokásos utazásokat.

MTI