Fürjes Balázs: Újabb szabadságharcot fogunk nyerni, ezúttal a vírus ellen

2021. március 15. 23:59

„»Hallottunk a Ti forradalmatokról« – írta 1848 után az angol rokonság szépszüleimnek, Török Pálnak és angol feleségének, aki a Lánchidat építő nagybátyjával érkezett Pestre. A levelet ma is őrzi a család” – kezdte ünnepi gondolatait Fürjes Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára kijelentette: „Igen, ez a mi szabadságharcunk, amíg világ a világ. A ’48-asoké és minden azóta született és majd megszülető magyaré. 1849-ben a Lánchíd elkészült, Budapest is létrejött, és hihetetlen lendülettel fölépült a város. Budapest azóta is mindig képes az újjászületésre. Így volt a háborúk után, 1956-ban és 1990-ben is.

Hiszem, hogy nem a politika, hanem az itt élők hite, ereje, életszeretete, alkotó energiája újítja meg a várost” – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: a budapesti közösségek hozzák létre azt a semmihez sem hasonlítható érzést, amit úgy hívunk: Budapest.

Fürjes Balázs kifejtette, nagyon nehéz ma bezárva, barátainktól, közösségeinktől távol megemlékezni nemzeti szabadságharcunkról. De ma így kell küzdenünk új ellenségünk, a vírus ellen.

Az államtitkár biztos benne, hogy egymásra figyelve, egymásban, fantasztikus orvosainkban és ápolóinkban, az oltásban bízva úrrá leszünk a járványon megnyerjük ezt a szabadságharcot is.

MNO - Facebook