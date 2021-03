Angela Merkel távozását sürgetik a választási fiaskó után

2021. március 16. 00:10

A németországi Baden-Württemberg tartományban a Zöldek, Rajna-vidék-Pfalz tartományban a szociáldemokraták kapták a legtöbb szavazatot a vasárnap tartott helyi törvényhozási választáson a hétfőre virradóra ismertetett hivatalos végeredmények szerint.

A Baden-Württemberget 2011 óta nagyobbik kormánypártként vezető Zöldek a szavazatok 32,6 százalékát gyűjtötték össze, előrelépve a legutóbbi, 2016-os választáson szerzett 30,3 százalékhoz képest. A szövetségi politikában az első számú erő szerepét betöltő Kereszténydemokrata Unió (CDU) 2016 után ismét a második helyen végzett, 24,1 százalékos eredménnyel, ami visszaesés a korábbi 27 százalékhoz képest. A harmadik helyen 11 százalékos eredménnyel végeztek a szociáldemokraták (SPD), őket követi a liberális FDP (10,5 százalék) és a jobboldali, bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD), amely a 2016-os 15,1 százalékhoz képest most csupán a szavazatok 9,7 százalékát szerezte meg.

Winfried Kretschmann, Baden-Württemberg miniszterelnökeFotó: MTI/AP/DPA/Uli Deck

Winfried Kretschmann baden-württembergi miniszterelnök, a Zöldek vezetője az urnazárás után jelezte, hogy nem ragaszkodik eddigi koalíciós partneréhez, a CDU-hoz, amellyel végig feszült viszonyban dolgoztak. Ezért a Zöldek valamennyi „demokratikus” párttal megbeszélést kezdeményeznek a kormányzati együttműködés lehetőségéről.

A szomszédos Rajna-vidék-Pfalzot 2006 óta az éppen aktuális koalíció legnagyobb pártjaként kormányzó SPD 35,7 százalékot kapott, gyengülve a 2016-os 36,2 százalékhoz képest. A CDU itt is a második helyen végzett a szavazatok 27,7 százalékával, ami rosszabb a 2016-os 31,8 százalékhoz képest. A harmadik számú erőt jelentő Zöldek 9,3 százalékot szereztek a 2016-os 5,3 százalék után. Negyedik helyen az AfD végzett 8,3 százalékos eredménnyel, gyengülve a 2016-os 12,6 százalékhoz képest. Az FPD öt éve 6,2 százalékot ért el, most 5,5 százalékot. – Ha kormányalakításról van szó, úgy számomra világos, hogy a lámpa sikertörténetére fogok alapozni – utalt Malu Dreyer szociáldemokrata miniszterelnök a piros pártszínt használó szociáldemokraták, a sárga liberálisok és a Zöldek eddigi együttműködésére.

A szociáldemokrata Malu Dreyer, Rajna-vidék-Pfalz miniszterelnöke Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach

A választási eredménnyel beigazolódtak azok az előrejelzések, hogy az utóbbi napokban visszaélésgyanúba keveredett CDU-képviselők és a járványkezelés általános rossz megítélése miatt rosszabbul szerepelhetnek a kereszténydemokraták. Egy nemrég Baden-Württemberg és Rajna-vidék-Pfalzban készített közvélemény-kutatás is arra világított rá, hogy a megkérdezettek csupán harmada elégedett a válságkezeléssel, ráadásul a hibákért – például a vakcinabeszerzés lassúságáért – elsősorban a központi, nem a tartományi kormányokat okolják. Ez rossz előjel a pártnak az őszi szövetségi parlamenti választások előtt. Paul Ziemiak, a párt szövetségi szervezetének főtitkára nagyon rossznak nevezte a választási eredményt, ami a legrosszabb eddigi teljesítmény a CDU-tól mindkét tartományban. Markus Söder, a CDU bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője, Bajorország miniszterelnöke azt mondta, ideje ébresztőt fújni.

„A tartományi CDU-vezetéseknek nem segített az a tény, hogy Angela Merkel és az uniópártok miniszterei a berlini központi kormányban küzdenek e történelmi világjárvány ellen. Sőt nemcsak, hogy nem adott nekik löketet, de még meg is büntették őket ezért. Semmi sem fájhat jobban a CDU/CSU-nak, mint ez a felismerés” – véli a Süddeutsche Zeitung liberális napilap. A Der Spiegel liberális magazin értékelése szerint is „ég a ház” abban a CDU-ban, amely januárban új pártvezetőt választott Armin Laschet személyében, ám kancellárt még nem jelölt Angela Merkel helyére, aki tizenhat év után int búcsút a kormányfői széknek, s akinek a nevével hozzák összefüggésbe a kereszténydemokraták elmúlt években tapasztalt hanyatlását. „A kancellár érzelemmentesen figyeli az uniópártok hanyatlását. Ha Armin Laschet optimista légkört szeretne teremteni, kapcsolatba kell lépnie Angela Merkellel, s világossá tenni számára: az ország és a párt érdekét is az szolgálná, ha azonnal visszavonulna” – értékelte a választási eredményeket a konzervatív Die Welt napilap.

Armin Laschet, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány miniszterelnöke, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke Fotó: MTI/AP pool/Michael Sohn

Nem véletlenül gondolják elemzők, hogy az országosan egyik leginkább közkedvelt Markus Söder lehet a CDU/CSU közös kancellárjelöltje Armin Laschet helyett, hiszen az általános megítélés szerint Bajorország jobban kezelte a járványt, mint más konzervatív vezetésű tartományok. – Vissza kell szereznünk az emberek bizalmát – hangoztatta a hétvégi választási fiaskó után Markus Blume, a CSU főtitkára.

Olaf Scholz, a CDU/CSU-val szövetségi szinten együtt kormányzó szociáldemokraták kancellárjelöltje, pénzügyminiszter azt mondta, a mostani eredmények is bizonyítják, hogy Németországban a kereszténydemokraták nélkül is lehet kormányt alakítani. Ezzel Winfried Kretschmann szavaira utalt, miszerint a Zöldek az SPD-vel és az FDP-vel együtt is kormányra léphetnek Baden-Württembergben. A jelenlegi felmérések alapján szinte biztos, hogy egyetlen párt sem tud majd egyedül kormányt alakítani az őszi szövetségi választásokat követően, a jelenlegi koalíció fennmaradása pedig valószínűtlen. A Zöldek országos szintű megerősödésével könnyen lehet, hogy Baden-Württemberg mintájára egy CDU-Zöldek szövetség alakul ki, a másik lehetséges forgatókönyv az, hogy a Zöldek a szociáldemokratákkal és a radikális baloldali Die Linkével fognak össze. A legfrissebb felmérések szerint a CDU/CSU nyeri meg a választásokat 31 százalékos eredménnyel, őket sorrendben a Zöldek (19 százalék), az SPD (16), az AfD (11), illetve az FDP és a Die Linke (8-8) követik.

Angela Merkel német kancellár a német parlamenti alsóház, a Bundestag ülésén Berlinben 2021. március 4-én Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan

