Koronavírus - Államtitkár: elvették a nyerészkedők kedvét a trükköktől

2021. március 16. 09:12

Eredményesen vette el a kormány a koronavírus-járvány okozta helyzetben nyerészkedők kedvét a magyar embereket megkárosító trükköktől - jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek.

Cseresnyés – hirtv.hu

A keddi lapszámban megjelent interjúban Cseresnyés Péter azt mondta, az elmúlt évben csaknem száz kézfertőtlenítő, egyéb fertőtlenítőszer laboratóriumi vizsgálata zajlott, és ellenőrizték a PCR-tesztek hatósági árának betartását is.



A fogyasztóvédők több mint 16 millió szájmaszk vámhatósági engedélyezésében működtek közre, és 4 millió bizonytalan eredetű védőeszköz behozatalát tiltották meg.



A védekezésre alkalmatlan, légáteresztő "antimaszkot" forgalmazó internetes áruház a hatósági eljárás után elérhetetlenné vált - emelte ki az államtitkár.



Összesen több mint 1 milliárd forint bírságot szabtak ki mintegy 3 ezer jogsértő vállalkozásra. Emellett tavaly is dobogós helyet értek el a veszélyes termékek európai riasztási rendszerébe küldött riasztásokkal, akárcsak 2018-ban és 2019-ben.



A kettős minőségért bírság jár majd. Cseresnyés Péter azt mondta, hogy a magyar vásárlók sajnos valóban kevésbé megfelelőt vehetnek le egy-egy árucikkből a magyarországi polcokról, mint a hazájukban látszatra azonos terméket választó német vagy olasz fogyasztók.



"A fogyasztók sikeres védelmének alapfeltétele a rugalmas alkalmazkodás a gazdasági folyamatokhoz és a fogyasztói szokások változásához. A szakterületi irányokat húsz évig kormányhatározatokban foglalt fogyasztóvédelmi politikák határozták meg. Idén a bürokrácia csökkentése, illetve a piaci folyamatok hatékonyabb követése érdekében úgy módosítottuk az ágazati törvényt, hogy a stratégiákat és feladatokat a fogyasztóvédelemért is felelős innovációs és technológiai miniszter hagyja jóvá a szakmai tervezés és irányítás alapvető dokumentumában, a szakmapolitikai programban" - ismertette az államtitkár.

A március 15-én, a fogyasztóvédelem világnapján nyilvánosságra hozott programról azt mondta: az élelmiszerek és a pénzügyi szolgáltatások kivételével a fogyasztóvédelem teljes körét felöleli, alapelvei öt-tíz, a végrehajtását célzó feladatok egy-három évre szólnak.



Cseresnyés Péter kiemelte, hogy a családok védelme érdekében változatlanul fokozott figyelmet fordítanak a termékbiztonságra, a leginkább kiszolgáltatott fogyasztók, a gyermekek és idősek jogainak érvényesítésére.

Hosszú ideje a garanciális ügyintézés hiányosságai miatt érkezik a legtöbb fogyasztói panasz, ezért 2021-től "új időszámítást" indítottak a jótállási szabályokban. A több mint másfél évtizede változatlan rendelkezéseket a vásárlók helyzetét javítva, a vállalkozások kötelezettségeit egyértelműbbé téve dolgozták át - mondta az államtitkár a Magyar Nemzetnek.

MTI