"Folyamatos" nemi erőszakkal vádolnak egy ultraortodox hírességet Izraelben

2021. március 16. 15:48

Évtizedek óta folyamatosan elkövetett szexuális bűntényekkel vádolják Jehuda Mesi-Zahavot, a ZAKA nevű katasztrófavédelmi mentőszolgálatot alapító ultraortodox hírességet Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.

timesofisrael.com

Súlyos, a rendőrséget is felelőssé tévő üggyé dagadtak Izraelben a Jehuda Mesi-Zahav elleni vádak, ugyanis az országszerte ismert, mentős munkájával nagy tiszteletet kiváltó férfiről kiderült, hogy évtizedek óta súlyos szexuális bűntetteket követett el az ilyesmiről mélyen hallgató ultraortodox közösségben férjezett asszonyok és lányok, sőt kiskorúak, fiúk és lányok ellen egyaránt.



Mesi-Zahavot az ország legnagyobb kitüntetésére, Izrael-díjra jelölték életművéért, de néhány napja bejelentette, hogy visszautasítja a jelölést az ellene felhozott vádak miatt, és munkáját is felfüggesztette.



A ynet keddi, leleplező írása szerint a rendőrök is hibát követtek el, amikor nem vették komolyan, és nem jártak utána a már évekkel korábban kipattant vádaknak.

Mesi-Zahav egyik áldozata már 2013-ban részletes tanúvallomást tett ellene, mely szerint a férfi megerőszakolta, amikor állásra jelentkezett a vezetése alatti mentőszolgálatnál.



A bántalmazott nő nem kívánt a bíróságon is megjelenni, és a rendőrség lezárta az aktát. Később a tanú külföldre távozott, és jelenleg megpróbálják felkutatni, hogy ismét kihallgathassák az újonnan jelentkezett tanúkkal együtt.



Már több éve fény derült több hasonló esetre egy ultraortodox segélyszolgálatnál is, de az érintett lányok és asszonyok mind az ultraortodox közösséghez tartoztak, ahol súlyos szégyenfoltot jelent, ha valaki szexuális bűncselekmények áldozatává válik. Egyikük sem vállalta a nyilvánosság előtt a tanúságtételt, és ezért süllyesztőbe kerültek a vádak, s később újabb nők kerülhettek hasonló helyzetbe.



Korábbi közeli munkatársai az "ultraortodox Jeffrey Epsteinnek" nevezték a ynetnek nyilatkozva, és azt állították, hogy még csak a jéghegy csúcsa látszik, további újabb esetekre derülhet fény. Viselkedése nyílt titoknak számított környezetében, a jeruzsálemi vallásos Mea Searim lakónegyedben, de a külvilág semmit sem tudott róla.



Mesi-Zahavról múlt csütörtökön jelent meg a Háárec című újságban az első leleplező írás, amelyben hat esetet hoztak napvilágra. Később a ynet újabb eseteket ismertetett, s a 12-es kereskedelmi tévé jelentése szerint már tucatnyi új áldozat jelentkezett.





A médiában megjelent vádak után a rendőrség ismét nyomozni kezdett, de kevesen vállalják a tanúskodást azok közül, akik készek nyilatkozni a médiának, ők is csak nevük elhallgatásával. Mesi-Zahav hétfőn ügyvédjével a rendőrségre ment, hogy elmondja saját változatát a történtekről, de ott nem fogadták, mert csak a tények feltárása után kívánják beidézni és szembesíteni az ellene szóló vádakkal.



MTI