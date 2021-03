Civil szervezetek préselik az RMDSZ-t

2021. március 16. 16:54

Civil szervezetek azzal vádolják a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ), hogy ki szeretné vonni magát a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosító törvény hatálya alól.

Az MTI-hez kedden eljuttatott, húsz romániai civil szervezet által jegyzett közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogy a parlamentben folyamatban van a közérdekű információkhoz való hozzáférést biztosító 2001/544-es törvény módosítása, mely - az eredeti indítvány szerint - azt a célt szolgálta, hogy növelje a közpénzek felhasználásának átláthatóságát. A törvénymódosítás úgy került a képviselőház plénuma elé, hogy mind a kormányoldal, mind az ellenzék támogatta, azonban az RMDSZ kérésére visszaküldték a bizottságokba. A szövetség nevében Szabó Ödön képviselő iktatott olyan módosító indítványokat, amelyek ellehetetlenítenék az átláthatóság növelését, és kivonnák az RMDSZ-t a törvény hatálya alól.



Az RMDSZ javaslata szerint csak azoknak a civil szervezeteknek kellene beszámolniuk a kapott közpénzek elköltéséről, amelyek kormányhatározattal nyerték el a közhasznú státust. Az RMDSZ és egyes kisebbségi szervezetek pedig nem tartoznak ezek közé. A civil szervezetek emlékeztettek arra, hogy 2018 és 2020 között az RMDSZ-t többször is arra kötelezte a bíróság, hogy kérésre adja ki a közpénzek elköltésére vonatkozó adatokat.



A szervezetek azt is megemlítették, hogy 2020-ban a romániai kisebbségi szervezetek 160 millió lej (12 milliárd forint) támogatást kaptak a román költségvetésből.



A civil szervezetek úgy értékelik, hogy az RMDSZ e törvénymódosítási javaslataival azok elől próbálja elrejteni pénzügyeit, akiket képvisel. Arra kérték a romániai politikai pártokat, hogy vessék el az RMDSZ módosító javaslatait, és helyezzék előtérbe az átláthatóság követelményét, mert ezt kívánja a közérdek.



Az aláírók között olyan rangos emberi jogi szervezetek is megtalálhatók, mint az Active Watch, vagy az APADOR CH, amelyek a magyar közösséget ért jogsérelmek ellen is gyakran szót emelnek.

MTI