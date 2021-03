Megérkezett Magyarországra a második vasút-villamos

2021. március 16. 17:23

Megérkezett Szentesre a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő második vasút-villamos, a harmadik tram-train érkezése pedig tavasszal várható - közölte a MÁV Zrt. kedden.

A közlemény szerint a 37 méter hosszú, hetven tonnás szállítmány március 9-én három kamionnal indult Valenciából, majd Franciaországon, Németországon és Ausztrián keresztül érkezett meg Magyarországra.



Felidézték, hogy az első, Vásárhely 001-es tram-traint január 20-án mutatták be a MÁV-START szentesi telephelyén. A prototípus futópróbája március 4-én, Szentes-Mindszent-Szentes útvonalon sikeresen lezajlott. Március 10-én a hatósági nagyvasúti futópróbát is elvégezték Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Szeged útvonalon, majd a hatósági járműszemle és próba következett Hódmezővásárhely új villamosvasúti vonalán. Jelenleg a hódmezővásárhelyi és a szegedi villamosvasúti vonalakon zajlanak a próbák, ezzel egyidőben pedig megindulnak a hatósági villamosvonali futópróbák Szegeden is.



A közlemény szerint a dízel-villamos hibrid tram-train 216 férőhelyes. Szeged és Hódmezővásárhely villamosvonalán a KRESZ előírásai alapján óránként 50 kilométeres maximális sebességgel haladhatnak, a két város közötti nyíltvonalon dízel meghajtással, óránként 100 kilométeres megengedett sebességgel szállíthatják majd az utasokat.



MTI