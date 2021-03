Koronavírus - Olaszországban vonattal evakuálják a Covid-19 betegeket

2021. március 16. 18:07

A zsúfolásig telt kórházak és térségek evakuálását szolgálja az a lélegeztetőgépre kapcsolt betegek szállítására alkalmas vonat, amelyet az olasz vasutak műszaki igazgatóságának vezetője kedden mutatott be az MTI tudósítójának.

A római Termini-pályaudvarra érkezett meg a Milánóból indult Covid-19 vonat.



A szerelvény kívülről olyan mint akármelyik átlagos vonat, az ablakok hiánya és az oldalára festett nemzeti színű sáv hívja fel a figyelmet arra, hogy rendkívüli vasúti járatról van szó: síneken mozgó intenzív osztályról, mely steril körülmények között, trauma nélkül tudja a szedált, intubált, lélegeztető-gépre kapcsolt betegeket szállítani.



Az olaszul egészségügyi vonatnak nevezett szerelvény ötlete tavaly tavasszal született, amikor a járvány első hullámában felmerült a Covid-19 betegek szállításának problémája. A gócpontnak számító Lombardia tartomány telített kórházaiból Olaszország más térségeibe kellett áthelyezni az intenzíven kezelt betegeket, többeket külföldre is szállítottak.



A mentőautóval vagy más járművel történő szállítás gyakran nem bizonyult problémamentesnek, utóbbit hosszabb távolságon a betegek vasúti mozgatása helyettesítheti.



Az olasz vasutak, a polgári védelem és Lombardia tartomány közös finanszírozásával a szerelvény tíz hónap alatt készült el Voghera vasútgyárában.



A vonatban három vasúti kocsi a betegek elhelyezésére van fenntartva: kocsinként hét-hét beteget tudnak elhelyezni, egymástól elkülönítve. Minden páciensnek saját box jut önálló lélegeztetőgéppel, a beteg állapotát folyamatosan ellenőrző más gépekkel, monitorokkal, műszaki felszereléssel. A fedélzeti műholdas számítógéprendszer folyamatosan továbbítja a beteg adatait a kiindulási és a befogadó kórháznak. További két kocsi a gépeket ellátó generátorokat és más áramfejlesztőket szállítja, és külön kocsiban alakították ki az egészségügyi személyzet öltözőjét és pihenőrészét, valamint egy kisebb tárgyalószoba is elfért a vonaton.



A járműre felférő 21 beteget 45 orvos és ápoló kíséri. Utóbbiak steril folyosón keresztül jutnak át a betegek részlegére.



A vonat óránként százhatvan kilométeres sebességet érhet el, az országos sínhálózaton elsőbbsége van, épp úgy mintha egy mentőautóról lenne szó - nyilatkozta Marco Caposciutti a Trenitalia olasz vasutak műszaki igazgatósága vezetője az MTI-nek. Hozzátette, a vonaton a betegeket akár napokig el tudják látni.



A tervek szerint a jármű az új koronavírus-járvány után is szolgálatban marad, hiszen más vészhelyzetben, például földrengések esetén is fel tudják használni.

MTI