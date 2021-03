Megünnepelte alapítása 100. évfordulóját a Magyar Birkózó Szövetség

2021. március 16. 21:19

A nemzetközi szövetség (UWW) elnökének, Nenad Lalovicnak a jelenlétében ünnepelte meg alapításának századik évfordulóját a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) kedden a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémián.

Nenad Lalovic – muaythai.sport

A szövetséget 1921. március 16-án Budapesten, az Aradi utcai Rőser-féle tanintézet dísztermében alapították meg. Az MBSZ-t 17 szakosztály hozta létre, melyeknek összesen 1011 tagja volt.



A jubileumról a koronavírus-helyzet ellenére is méltó módon igyekezett megemlékezni az MBSZ, melynek keddi, szűkkörű ünnepségén a koccintáson és tortavágáson Nenad Lalovic mellett Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja és Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke is jelen volt.



Az MBSZ tájékoztatása szerint a szigorított előírások miatt nem lehetett ott a helyszínen, de a távolból fejezte ki jókívánságait Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, míg Németh Szilárd, az MBSZ elnöke, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára éppen a Parlamentből üzent, ahol napirend utáni felszólalásában méltatta a jubileumot:



"A mögöttünk hagyott egy évszázad során összességében 129 magyar birkózó 429 érmet nyert világversenyeken a magyar nemzetnek. Köszönet érte a bajnokoknak" - fogalmazott Németh Szilárd. "Az immár százéves MBSZ mindent megtesz a folytatásért, ezért hoztuk létre a jövő sikereinek zálogaként a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát, ahol a bajnokok páholyában egy kényelmes szék már nagyon várja a leendő, huszadik olimpiai aranyunk birtokosát."



Németh Szilárd köszöntette a szintén idén százéves nemzetközi szövetséget, amelynek elnöke, Nenad Lalovic az ünnepségen így reagált:



"A nemzetközi szövetség akkor lehet erős, ha a tagszövetségek is erősek, márpedig a magyar szövetség ilyen".





Az ünnepség mellett a hét másik kiemelt eseménye a BOK Csarnokban csütörtökön kezdődő európai olimpiai kvalifikációs verseny, melyen három fogásnem hat-hat súlycsoportjában összesen 36 tokiói kvóta talál gazdára.



MTI