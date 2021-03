A baloldal és a Soros-szervezetek is hallgatnak Fekete-Győr fenyegetőzéséről

2021. március 17. 12:50

Mélyen hallgat a máskor a sajtószabadságért aggódó baloldal, illetve a Soros Györgyhöz köthető szervezetek is Fekete-Győr András vállalhatatlan és radikális kijelentései kapcsán. Ahogy arról az Origón is beszámoltunk, a mostanában egyre inkább Gyurcsány-fiúnak nevezett Fekete-Győr András eltiltaná a foglalkozásuktól a jobboldali újságírókat – írja az Origó.

Fekete-Győr András néhány nappal ezelőtt radikális kijelentést tett, és Gyurcsány Ferenchez hasonlóan fenyegetőzésbe kezdett. Mint ismert, egy Facebook-videóban úgy fogalmazott, hogy „azokat a propagandistákat, és itt most propagandistákról beszélek, aki ott van a TV2-nél, aki ott van az Origóban, akik szándékosan rossz hírét keltik másoknak, szándékosan hamis és valótlan tényt állítanak, akkor én őket időre eltiltanám a foglalkozásuktól, én eltiltanám a hivatásuk gyakorlásától. Mert újságírónak lenni, médiaszolgáltatónál dolgozni, az egy közfeladat, az egy köztájékoztatási feladat.„

A momentumos Fekete-Győr kijelentései ellen többek között a Magyar Nemzeti Médiaszövetség is tiltakozott, Rákay Philip pedig mindemellett azt is megkérdezte, hogy ”hol van ilyenkor a TASZ, hol van ilyenkor a Magyar Helsinki Bizottság / Hungarian Helsinki Committee, hol van a 444? Vajon a Telex.hu újságírói már szervezik a szimpátiatüntetést? Vajon már készül az aggódó hangvételű jelentés az Európai Parlamentben?„ A kommunikációs szakember nem véletlenül tette fel ezeket a kérdéseket, ugyanis a baloldal és a Soros-szervezetek azóta is mélyen hallgatnak.

A Riporter is megpróbált utánajárni, vajon mit gondolnak erről a vállalhatatlan kijelentésről a folyamatosan a sajtószabadságért aggódó baloldali politikusok és a Soros-szervezetek, de nem járt igazán sikerrel. Bohár Dániel kérdésére Fekete-Győr párttársa, Donáth Anna azt mondta, hogy szeretné, ha pontosan idéznék, mert ilyen formában nem hangzott el a kijelentés és szerinte Fekete-Győr nem akar senkivel sem leszámolni.

Ezután a riporterre tette a telefont, mert egy megbeszélésre sietett.

Hargitai Miklós baloldali újságíró, a Magyar Újságírók Szövetségének (MÚOSZ) elnöke nem akarta kommentálni az esetet, arra hivatkozva, hogy nem követi Facebookon a Momentum politikusát és nem találkozott ezzel a hírrel.

A Soros Györgyhöz köthető szervezetek, mint a TASZ és az Amnesty International sem adott ki tiltakozó közleményt, Bohár kérdésére írásos kérdéseket kértek a témából, majd esetlegesen arra válaszolnak.

