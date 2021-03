Határozatképtelen volt az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülés

2021. március 17. 20:56

A kormánypártok távolléte miatt határozatképtelen volt az Országgyűlés ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülése, amelyet szerda este, a "rendes" ülésnapot követően tartottak, így csak a napirend előtti felszólalások hangozhattak el. A kormány sem képviseltette magát a tanácskozáson, amelyen az ellenzéki frakciók a koronavírus-járvány kormányzati kezeléséről vitáztak volna.

A DK, az MSZP, a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd két határozati javaslatot tárgyalt volna meg: "a koronavírus-járvány elleni oltások beadása kapcsán kialakult káosz megszüntetéséről" és "a gazdasági válság kezelése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről" szóló közös ellenzéki előterjesztést.

Az ülést megelőzően a Fidesz-frakció jelezte: "nem asszisztál a baloldal oltásellenes kampányához", és a kormány is távolmaradásáról tájékoztatott, jelezve, a kezdeményezést kampányakciónak tartja.



Napirend előtt



Párbeszéd: kompetens miniszter irányítsa a járvány elleni védekezést!



Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) megköszönte az egészségügyi és szociális dolgozóknak a járvány elleni védekezésben végzett munkát, az elhunytak hozzátartozóinak őszinte részvétét fejezte ki.

Bírálta a kormány járvány elleni intézkedéseit, és azt is, hogy a "hatalom emberei" Dubajba és a Maldív-szigetekre "utazgatnak". Kijelentette: az emberek azt várják el a kormány képviselőitől, hogy mutassanak példát, tartassák és tartsák be a szabályokat, ne kivételezzenek "a haverokkal". Azt is követelte, hogy kompetens miniszter irányítsa a járvány elleni védekezést.



LMP: döbbenetes, hogy a kormánypártiak nem vesznek részt az ülésen



Keresztes László Lóránt az LMP-frakció nevében szintén köszönetet mondott a járvány elleni védekezésben résztvevőknek, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Döbbenetesnek nevezte, hogy a Fidesz-KDNP képviselői nem vesznek részt a rendkívüli ülésen. Hangsúlyozta: az ülést azért kezdeményezték az ellenzéki frakciók, hogy megtárgyalják a kormány "alkalmatlan" járványügyi intézkedéseit, és felszólítsák a kabinetet, hogy állítsa le a felesleges "gigantikus beruházásokat", és a felszabaduló milliárdokat valódi munkahelyteremtésre fordítsa.



DK: a tömeges oltás megszervezése meghaladta a kormány képességeit



Varju László (DK) azt mondta, sajnálja, hogy üresek a fideszes padsorok, mert egy olyan ügy miatt hívták össze az ülést, aminél ma nincs fontosabb. Szerinte a tömeges oltás megszervezése meghaladta a kormány képességeit, és ez ügyben vizsgálatot, a felelős megnevezését sürgette.

Követelte, hogy a kormány nyolc napon belül hozza nyilvánosságra az "állítólag létező, bár soha nem látott" oltási tervét, emellett tisztázza, hogy kiket tekint krónikus betegnek, milyen foglalkoztatási csoportokat tekint veszélyeztetettnek.

Kérte, hogy a kormány konzultáljon a Magyar Orvosi Kamarával arról, hogy a háziorvosok hogyan kaphatnának még nagyobb szerepet az oltásokban. Felszólította a kabinetet, hogy nyújtson érdemi tájékoztatást az oltásról, a vírus terjedésének részleteiről és az egészségügyi kapacitásról.



MSZP: a kormánynak nem a védekezés a fontos, hanem a verseny



Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) azt mondta, a kormány nem védekezik, csak az érdekli, hogy versenyeket nyerjen, még ha ez emberéletekbe kerül is.

Szerinte a kormánynak nem fontosak a gyerekek, akik lassan egy éve vannak "bezárva", de a pedagógusok sem, mert a koronavírussal fertőzött tanároknak nem biztosítják a százszázalékos táppénzt. Hozzátette: nem fontosak a kabinetnek az egészségügyi dolgozók, az állásukat elvesztők, az emelkedő élelmiszerárak miatt bajba került nyugdíjasok és azok az emberek sem, akik félnek, mert csak cenzúrázott híreket hallhatnak.

Szerinte tavaly ősz óta a kormány lemondott a legfontosabb védekezési eszközökről, a tesztelésről és a kontaktkutatásról.



Jobbik: a bajban segíteni kell azoknak, akik a hátukon viszik a gazdaságot



Z. Kárpát Dániel (Jobbik) a magyar munkavállalók és vállalkozók elárulásával vádolta a kormányt. Arról beszélt, hogy a kormány "mikroszkopikus", a dolgozók alig 5 százalékát érintő csomagot dolgozott ki a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben, de szerinte a munkáltatókat, a kisvállalkozókat is elárulta a kabinet.

Eközben Ausztriában vagy Németországban a kieső bér több mint 80 százalékát juttatják a bajba kerülteknek - mondta.

Kijelentette: segítő kezet kell nyújtani azoknak, akik a hátukon cipelik a nemzetgazdaságot.



A napirend elfogadásáról döntő gépi szavazáson kiderült, hogy az ülésteremben mindössze 41 - ellenzéki - képviselő tartózkodott a 199-ből.A kezdeményező ellenzékből 13-an nem mentek el, a függetlenekből pedig 11-en.

MTI