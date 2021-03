Édesapját gyászolja Király Gábor

2021. március 18. 13:03

Hatvannyolc éves korában elhunyt Király Ferenc, a Haladás egykori kiváló labdarúgója. A fájdalmas hírt a fia, a 108-szoros magyar válogatott kapus, Király Gábor osztotta meg a közösségi médiában – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Király Ferenc a Haladás mai napig emlegetett 1975-ös együttesének is tagja volt, amely akkor a vidék legjobbjaként az NB I ötödik helyén végzett. Az olimpiai bajnok kapus, Szarka Zoltán, a 31-szeres válogatott Kereki Zoltán és a csapat kapitánya, Halmosi Zoltán (Halmosi Péter édesapja) voltak az akkori sikercsapat legismertebb tagjai. Király Ferenc többek közt mellettük szolgálta a Haladást 1970 és 1984 között, 260 mérkőzésen 30 gólt szerezve.

A szombathelyi labdarúgás legfényesebb korszaka volt az, a csapat Király Ferenccel a soraiban játszott a KEK-ben, amelyben a második fordulóban a Sturm Graz ellen esett ki 1975-ben. Pályára lépett a San Siróban is, amikor 1982-ben a Közép-európai Kupában az AC Milan ellen szerepelt a Haladás. Idegenben 2-0-ra, Szombathelyen 1-0-ra győzött a többek közt a világbajnok Fulvio Collovatit és a vb-ezüstérmes Mauro Tassottit is a soraiban tudó milánói csapat. De Király Ferenc az indiai Nehru-kupán győztes Haladásban is szerepelt, amely akkor hivatalosan magyar olimpiai válogatottként tűnt fel – írta a lap.

Király Gábor Facebook-oldalán búcsúztatta édesapját: Még egy Angyallal több a csillagok között. Köszönök mindent! Isten veled Apu!





hirado.hu