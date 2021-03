Mark Rutte negyedszerre: liberális erőfölény Hollandiában

2021. március 18. 13:15

A liberális pártok megerősödtek, a hagyományos baloldali formációk összeomlottak a holland parlamenti választásokon. A meglepetésteljesítmény viszont a jobboldalról jött. Mark Rutte negyedszerre kerülhet vissza a miniszterelnöki székbe, aminek Brüsszelben is örülhetnek.

Mégis tartogatott meglepetéseket a parlamenti választások kimenetele Hollandiában: a hagyományosan fragmentált politikai paletta még inkább töredezettebbé vált, miközben a liberális pártok tudtak erőfölényt kovácsolni a koronavírus-válságból. Az e sorok írásakor ismertetett eredmények szerint 2021-ben tizenhat (!) párt fog helyet kapni a hágai Tweede Kamerben (a törvényhozás alsóházában), közöttük három teljesen új formáció: egy euroszkeptikus, egy euroföderalista és egy agrárpárt. Az élen a várakozásoknak megfelelően a Mark Rutte vezette jobbközép-liberális Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért (VVD) végzett a szavazatok huszonkét százalékával, 2017-hez képest kettővel növelve a parlamenti mandátumaik számát.

A második helyen nem várt fordulat következett: az euroszkeptikus és iszlámellenes Szabadságpártot (PVV) beelőzte a 66-os Demokraták nevű liberális párt.

A Sigrid Kaag vezette tömörülés a szavazatok mintegy tizenöt százalékát szerezte meg, s majdnem a választások legnagyobb nyertese lett az összesen huszonnégy mandátumával. A Geert Wilders irányította bevándorlás- és iszlámellenes PVV csaknem tizenegy százalékos támogatottsággal tizenhét képviselői helyet szerzett. Wilders csalódott volt az eredményhirdetés után, mint mondta, a tizenhét parlamenti mandátumnál jóval többre számított. – Ellenzékben folytatjuk a kemény munkát – ígérte. Viszont a holland jobboldalon született a választások meglepetésteljesítménye: a Thierry Baudet vezette Fórum a Demokráciáért (FvD) összesen nyolc képviselői helyet szerzett, tehát megnégyszerezte az eddigi alsóházi mandátumszámát. Mindezt úgy, hogy a Baudet-féle párt volt lényegében az egyetlen holland formáció, amely teljes mellszélességgel kampányolt a bevezetett a koronavírus-intézkedések ellen.

A párt egy antiszemita- botrány nyomán ráadásul szakadt is idén – az FvD-ből formálódott Helyes Válasz 2021 (JA21) négy képviselővel szintén bekerült a parlamentbe. A választásokon a legnagyobb veszteséget a Baloldali Zöldek (Groenlinks) szenvedték el, de a holland Szocialisa Párt (SP) és a Frans Timmermans-féle Munkapárt (PvdA) is csalódást keltő eredményt mutatott fel.

Mark Rutte miniszterelnök megtudja, hogy pártja ismét választást nyert Fotó: ANP

Könnyű dolga lesz Ruttének

Az eredmények fényében Mark Rutte hamarosan a negyedik ciklusát kezdheti meg holland miniszterelnökként, ezáltal minden esélye megvan rá, hogy az ország leghosszabban hatalmon lévő kormányfője legyen. Mivel a kereszténydemokratákat (CDA) leszámítva a négypárti hágai kormánykoalíció minden pártja stagnált vagy erősödött, 2021-ben rövid koalíciós tárgyalásokra lehet számítani.

A holland közmédia előrejelzése szerint lehetséges, hogy a VVD, a D66 és a CDA lép majd szövetségre: a Benelux államban igencsak ritka, hogy „mindössze” három pártból álljon a végrehajtó hatalom. Amennyiben Rutte stabilabb parlamenti többséget szeretne maga mögött, a Keresztény Unió (CU) kormánypárt öt mandátumával a jövőben is a koalíció részese maradhat. A liberális kormányfő szerda este, az eredmények ismertetése után röviddel arról beszélt: legelőször a liberálisokkal, a D66 párttal szeretne tárgyalóasztalhoz ülni.

Gyengült a néppárt, erősödött a Renew

Uniós berkekben magától értetődően örültek a választások kimenetelének, az EU-ban is irányadó londoni lap, a Financial Times egyenesen odáig ment: Mark Rutte magabiztos győzelme, valamint az eurofíl D66 erősödése azt is jelentheti, hogy Hága levetkőzi a „fukar” jelzőt, s a következő négy évben kevésbé lesz szkeptikus egyes EU-politikákban.

Az amerikai Bloomberg uniós kiadása csütörtök reggel pedig szintén úgy vélekedett: Ruttének valóban el kell gondolkodnia rajta, hogy a továbbiakban is ellenez-e integrációs projekteket. Sigrid Kaag, a D66 vezetője, egy EU-barát egykori ENSZ-diplomata azt szorgalmazza, hogy Hága minél szorosabban működjön együtt Berlinnel és Párizzsal – emlékezetet a lap.

A hollandiai eredmény egyébként az európai pártcsaládok szintjén is liberális erősödést jelez, miközben a zöld, illetve baloldali ernyőpártok veszteségeket szenvedtek. Az Európai Konzervatívok és Reformerek a Fórum a Demokráciáért révén némileg erősödött.

Az Európai Néppárt hollandia tagpártjai összességében jelentős gyengülést mutattak.

Netherlands, Election result as of 309/356 municipalities counted:

VVD-RE: 22.9% (+1.6)

D66-RE: 14.1% (+2.0)

PVV-ID: 11.3% (-1.8)

CDA-EPP: 10.3% (-2.1)

SP→LEFT: 6.1% (-3.0)

PvdA-S&D: 5.6% (-0.1)

Judi Tamara (Brüsszel)

magyarnemzet.hu