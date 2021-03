Az MU idegenben búcsúztatta a Milant az EL-től

2021. március 18. 23:58

A hazai döntetlen után idegenben nyerni tudott a manchesteri csapat.

Az AC Milan és a Rangers FC is a nyolcaddöntőben búcsúzott a labdarúgó Európa-liga csütörtöki játéknapján.



Az olasz csapat az egy héttel ezelőtti, idegenbeli 1-1-es döntetlent követően a csütörtöki visszavágón házigazdaként 1-0-ra kikapott a Manchester Unitedtől. A továbbjutásról döntő gólt a szünetben beállt Paul Pogba szerezte a 49. percben.



A Rangers is 1-1-re végzett az első meccsen a cseh Slavia Prahával, de a csehek 2-0-ra megnyerték a glasgow-i visszavágót, amit a skótok két kiállítás miatt kilenc emberrel fejeztek be.



A Villarreal és az Ajax rendkívül magabiztosan, kettős győzelemmel lépett tovább.



A Dinamo Zagreb házigazdaként hosszabbítás után 3-0-ra legyőzte a Tottenham Hotspur csapatát. Mivel egy héttel ezelőtt a londoniak nyertek 2-0-ra, és most is ilyen eredménnyel zárult a rendes játékidő, ráadásra volt szükség, amely során a Dinamo növelni tudta előnyét. A horvátok mindhárom gólját Mislav Orsic szerezte, aki az idényben már 19 találatnál jár.



Az AS Roma kettős győzelemmel búcsúztatta az ukrán Sahtar Donyeck csapatát. Az olaszok az egy héttel ezelőtt hazai pályán 3-0-ra megnyert első mérkőzés után a párharc csütörtöki, kijevi visszavágóján - Borja Mayoral duplájával - 2-1-re győztek.



Az Arsenal házigazdaként 1-0-ra kikapott a görög Olimpiakosztól, de az első meccs 3-1-es megnyerésének köszönhetően szintén továbbjutott.



A norvég Molde FK 2-1-re nyert a Granada ellen a Puskás Arénában rendezett visszavágón, a továbbjutásnak azonban a spanyolok örülhettek.



A negyeddöntő és az elődöntő sorsolására pénteken kerül sor.



Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágók:

AC Milan (olasz)-Manchester United (angol) 0-1 (0-0)

gólszerző: Pogba (49.)

Továbbjutott: a Manchester United, 2-1-es összesítéssel.

Rangers FC (skót)-Slavia Praha (cseh) 0-2 (0-1)

g.: Olayinka (14.), Stanciu (74.)

kiállítva: Roofe (62.), Balogun (73.) - mindkettő Rangers

Tj.: a Slavia Praha, 3-1-es összesítéssel.

Villarreal CF (spanyol)-Dinamo Kijev (ukrán) 2-0 (2-0)

g.: Moreno (13., 36.)

Tj.: a Villarreal, kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel.

Young Boys (svájci)-AFC Ajax (holland) 0-2 (0-1)

g.: Neres (21.), Tadic (49., tizenegyesből)

Tj.: az Ajax, kettős győzelemmel, 5-0-s összesítéssel.

Dinamo Zagreb (horvát)-Tottenham Hotspur (angol) 3-0 (0-0, 2-0, 2-0) - hosszabbítás után

g.: Orsic (62., 83., 106.)

Tj.: a Dinamo Zagreb, 3-2-es összesítéssel.

Molde FK (norvég)-Granada CF (spanyol) 2-1 (1-0)

g.: Vallejo (öngól, 29.), Hestad (90., tizenegyesből), illetve Soldado (72.)

Tj: a Granada, 3-2-es összesítéssel.

Arsenal (angol)-Olimpiakosz (görög) 0-1 (0-0)

g.: el-Arabi (51.)

kiállítva: Ba (Olimpiakosz, 82.)

Tj.: az Arsenal, 3-2-es összesítéssel.

Sahtar Donyeck (ukrán)-AS Roma (olasz) 1-2 (0-0)

g.: Moraes (59.), illetve Mayoral (48., 72.)

Tj.: az AS Roma, kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel.

m4sport.hu