Tállai: adóügyekben is meg kell védenünk a szuverenitásunkat

2021. március 19. 08:16

Adóügyekben is meg kell védenünk a szuverenitásunkat, ennek hiányában Magyarország nem érhetné el céljait - jelentette ki a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek.

Tállai – MTI/Kovács Attila

A pénteki lapszámban megjelent cikkben Tállai András arra reagált, hogy az Európai Unió Bírósága kedden kimondta: a magyar reklámadó nem sérti az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogot.



Az államtitkár úgy értékelt, hogy az ítélkezési fórum "lesöpörte Brüsszel álláspontját, és világossá tette, hogy széles körű döntési jog illeti meg a tagországokat az adószabályok kialakításakor".



Jelenleg a magyar reklámadó az egyetlen olyan adó az unióban, amely alkalmas a "techóriások", a nagy digitális cégek bevonására a közteherviselésbe - mondta.



Brüsszel időről időre kísérletet tesz rá, hogy korlátok közé szorítsa a tagállamok mozgásterét, ez a folyamat a pénzügyek, az adózás területén is tapasztalható. Ezért is nagyon fontos az ítélet - hangoztatta Tállai András.



Felidézte, hogy a jogi vita hat és fél éve kezdődött. Akkor fogadta el a magyar parlament a reklámadótörvényt, amelyet a bizottság azonnal vizsgálat alá vont.



"Brüsszel kifogásolta, hogy akkoriban sávos, többkulcsos volt a reklámadó, és a kedvezményrendszer sem tetszett a bürokratáknak" - fogalmazott.



Az államtitkár szerint az ítélet mérföldkőnek számít, mivel úgy értelmezhető, hogy a tagállamok szabadon határozhatják meg adózási rendszerüket, és akár úgy is dönthetnek, hogy valamely forgalmi típusú adóban is érvényre juttatják a teherviselési képességet figyelembe vevő szemléletet.



"Brüsszel az utóbbi években megpróbálta csorbítani a tagállamok adóügyi szuverenitását, ám a bizottságnak most már papírja van róla, hogy ezt nem teheti meg" - jelentette ki.



Milliárdos tétel érkezett már a magyar közkasszába a nemzetközi óriáscégektől - közölte Tállai András.



MTI