Mérőóra-leolvasás ürügyén csalók próbálhatnak bejutni az otthonokba

2021. március 19. 09:06

Mérőóra-leolvasás ürügyén csalók próbálhatnak bejutni az otthonokba, magukat egy-egy energia- vagy közműszolgáltató cég munkatársainak kiadva - figyelmeztet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal(MEKH) az egyre gyakoribb bejelentések alapján pénteki közleményében.

Mint írták, a szolgáltató által a helyszínen végzendő munkákról - a váratlan mérőhelyi ellenőrzés kivételével - értesítést kapnak a fogyasztók, azokról előre tudnak, ahogy ismert a várható mérőleolvasás időpontja is. A mérőcsere dátumát előre egyeztetve végzik a szolgáltatók, az esetleges karbantartási, javítási időszakról szintén értesítést küldenek. Mindig legyen gyanús, ha ezeken az időpontokon kívül érkezik valaki - írták.



A közműszolgáltatók szakemberei vagy megbízottjai fényképes igazolvánnyal vagy megbízólevéllel rendelkeznek, amelyet az érkezést követően felmutatnak. A fogyasztók is kezdeményezhetik az igazolvány, megbízólevél bemutatását. Amennyiben nem meggyőző a dokumentum, a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizni lehet a szakember személyét és a helyszíni munka valóságtartalmát.



Az energiahivatal kiemelte: a szolgáltatók emberei soha, semmilyen okra hivatkozva nem fogadhatnak el készpénzt. Nem kérhetik tehát sem az állítólagosan elmaradt számla kifizetését, sem a helyszíni munkavégzés díját.



Fontos tudni, hogy a szolgáltatók alapvetően ügyfélszolgálati csatornáikon keresztül kezelnek személyes adatokat. Mint írták, előfordulhat ugyanakkor, hogy a szolgáltatók piackutatási céllal személyesen keresik fel a fogyasztókat. Ebben az esetben a felkereső személynek megbízólevéllel, adatkezelési tájékoztatóval kell igazolnia magát.



"Általános szabály: akit beengednek, ne hagyják egyedül és ne engedjék, hogy elterelje a figyelmüket. A visszaélésről haladéktalanul tegyenek feljelentést és tájékoztassák a szolgáltatót is" - írta a MEKH.



MTI