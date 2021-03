Metropoliszövezetté alakulna Székelyudvarhely és környéke

Egyes EU-bürokraták összejátszottak bizonyos gyógyszergyárakkal. Másként hogyan is fordulhatott elő, hogy az unió lemondott arról a jogáról, hogy beperelhesse a gyártókat késedelmes szállítás esetén? A balliberális „megmondóhírportál”, a Politico szerint az EU szerződései nem tükrözik a kereskedelmi logikát, és nevetséges hibákat is tartalmaznak. Talán ezért is titkosították a megállapodásokat.