Ukrajnában gyorsult a fertőzés terjedése, már Kijev is "vörös" besorolású

2021. március 19. 12:32

Ukrajnában péntekre tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, idei új rekordnak számító, csaknem 16 ezer új beteget regisztráltak, ismét sokan haltak meg, és nagyon sokan kerültek kórházba, miközben már a főváros, Kijev is a járványhelyzet szerinti legsúlyosabb, "vörös" besorolást kapta.

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 15 850 új esettel 1 519 926-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Csaknem nyolcszázzal többet a megelőző napinál, amely az idei év legmagasabb napi növekménye volt, így a mostani még ezt is meghaladta. Az elhunytaké 262-vel 29 515-re nőtt. Eddig 1 248 782-en gyógyultak meg, az aktív betegek száma viszont csaknem tizenegyezerrel 241 629-re emelkedett.



Kórházba az elmúlt napban is nagyon sok, 4444 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, számuk már harmadik napja haladja meg a négyezret, míg előtte csak kétezer körüli volt.



A legtöbb új beteget, 1210-et az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban jegyezték fel. Kijevet pénteken az egészségügyi tárca a legsúlyosabb helyzetű, "vörös" kategóriába sorolta. Ugyancsak "vörös" besorolású maradt továbbra is négy nyugati régió: Kárpátalja, Ivano-Frankivszk, Csernyivci és Zsitomir megyék. Ezekben a régiókban gyakorlatilag teljes zárlat van érvényben: csak a legszükségesebb termékeket, élelmiszert, gyógyszert, egyebeket árusító üzletek tarthatnak nyitva, a vendéglátóhelyek csak elvitelre dolgozhatnak, tiltott mindenféle tömegrendezvény, és az iskolákban távoktatásban zajlik a tanítás. Kijevben a közösségi közlekedést egyelőre nem érintik a korlátozások, a metró is tovább üzemel.



A zárlat ellen azonban már pénteken tüntetett pártucatnyi vállalkozó Kijevben a polgármesteri hivatal előtt, és kilátásba helyezték, hogy március 22-én nagyszabású demonstrációt tartanak. Hasonló tiltakozó megmozdulások voltak Cserkasziban és Poltavában, valamint péntekre Lvivben (Lemberg) jelentettek be tüntetést.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter a parlament pénteki ülésén közölte: készülnek bevezetni azt a feltételt, hogy csak negatív PCR-teszttel lehessen beutazni Ukrajnába.

Sztyepanov – economic.karpat.in.ua

Az erről szóló törvénymódosítási javaslatot a kormány már beterjesztette a parlament elé - tette hozzá.



Bejelentette, hogy Ukrajna áttér az oltási kampány második szakaszára, a jövő héttől már nemcsak mobilbrigádoktól, hanem oltási pontokon és házi orvosi rendelőkben is megkapható az oltás. A február 24-én indult kampány meglehetősen lassan haladt eddig: mostanáig 92 714-en kapták meg, és közülük csak egy volt, aki a második dózist is felvette. Ukrajnában egy oltóanyag áll még csak rendelkezésre, félmillió dózis az AstraZeneca licence alapján Covishield néven Indiában gyártott vakcina.



MTI