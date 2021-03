Német miniszter: nemzeti szinten kell a Szputnyik V-t beszerezni, ha az EU nem lép

Nemzeti szinten kell gondoskodni az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz oltóanyag beszerzéséről, ha az Európai Unió nem lép - mondta a német egészségügyi miniszter pénteken Berlinben.

Jens Spahn egészségügyi vezetőkkel tartott tájékoztatóján elmondta, hogy a kormány támogatja a Szputnyik V EU-s engedélyeztetését. Így az Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA) indított eljárásban az oltóanyagokért felelős német szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (PEI) vállalta el az úgynevezett raportőri szerepet. Ez azt jelenti, hogy német vezetéssel folytatják a fejlesztők által benyújtott adatok értékelését, elemzését.



A miniszter kiemelte: kapcsolatban állnak az orosz partnerekkel, és támogatják azt a törekvésüket is, hogy gyártási kapacitást biztosítsanak a Szputnyik V-nek Németországban vagy máshol az EU-ban.



Az is elképzelhető, hogy hamarosan megköttetnek az első szerződések. Ehhez azonban tisztázni kell még, hogy mikor mekkora mennyiség állhat rendelkezésre a szérumból - mondta a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa.



Jens Spahn hangsúlyozta: nagyon támogatja, hogy nemzeti szinten gondoskodjanak a Szputnyik V beszerzéséről, ha az EU nem mozdítja elő az ügyet.



Az egyik legtekintélyesebb német epidemiológus, Karl Lauterbach szociáldemokrata (SPD) parlamenti (Bundestag-) képviselő, a bostoni Harvard Egyetem közegészségügyi intézetének (HSPH) docense hangsúlyozta, hogy az orosz vakcinát ugyanúgy kell kezelni, mint az összes többi oltóanyagot.



Támogatni kell a gyártókapacitás kiépítését és a szérum beszerzését is. Ugyanakkor a Szputnyik V-ről benyújtott dokumentációnak van egy "szépséghibája", mégpedig az, hogy "valószínűtlenül alacsony" a mellékhatások előfordulási aránya. Ezt az ügyet európai kutatóknak is meg kell vizsgálniuk - mondta CDU-val és a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unióval (CSU) együtt kormányzó szociáldemokraták politikusa.

MTI