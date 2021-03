Kreml: Putyin párbeszédet, nem vitát javasol Bidennek

2021. március 19. 13:08

Nyílt párbeszédet, nem pedig vitát javasol amerikai hivatali partnerének, Joe Bidennek Vlagyimir Putyin orosz elnök - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken Moszkvában.

"Természetesen a két elnök között nem lehet vitát rendezni. Ő (Putyin) egyszerűen a két állam közötti párbeszéd folytatására tett javaslatot" - nyilatkozott a szóvivő.



Mint mondta, Putyin azért vetette fel, hogy a megbeszélés "nyíltan és gyakorlatilag élőben" folyjon, mert nem szabad hagyni, hogy a Biden részéről elhangzott, "meglehetősen példátlan" kijelentések "végleges kárt okozzanak az amúgy is siralmas állapotban lévő orosz-amerikai kétoldalú kapcsolatoknak".



"Mivel Biden kijelentései meglehetősen precedens nélküliek voltak, nem szabad kizárni a kommunikáció precedens nélküli formátumait" - fogalmazott Peszkov, megismételve Putyin csütörtöki megjegyzését, miszerint a tárgyalás az orosz és az amerikai lakosság számára is érdekes lenne.



Az orosz vezető azt követően vetette fel csütörtökön az online tárgyalás gondolatát, hogy Biden szerdán az ABC amerikai televíziónak adott interjújában, kérdésre válaszolva, egyetértőleg gyilkosnak minősítette Putyint, és kilátásba helyezte, hogy hivatali partnere "meg fog fizetni" a 2020-as amerikai elnökválasztásba történt állítólagos orosz beavatkozásért.



Putyin a tárgyalás lehetséges időpontjául pénteket vagy hétfőt javasolta, hozzátéve, hogy a hétvégét a tajgán kívánja eltölteni. Peszkov ezzel kapcsolatban elárulta, hogy az elnök útitársa a vadonban ezúttal is Szergej Sojgu védelmi miniszter lesz.



Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője Putyin felvetésével kapcsolatban csütörtökön azt mondta, hogy Biden pénteken munkalátogatásra megy Georgia államba, és "nagyon elfoglalt" lesz, így ezen a napon a munkarendje aligha teszi lehetővé ezt a megbeszélést.



Peszkov nyugtázta, hogy ezek szerint pénteken nem lesz tárgyalás, de, mint mondta, a vasárnap vagy egy másik, az amerikai elnöknek megfelelő időpont is alkalmas lehet. Közölte, hogy diplomáciai csatornákon megkezdődött az egyeztetés, és a Kreml a világos válasz elmaradását a párbeszéd elutasításaként fogja értékelni.



A szóvivő emlékeztetett rá, hogy a két elnök első, telefonos kapcsolatfelvétele röviddel Biden beiktatását követően, az amerikai fél kezdeményezésére történt. Rámutatott, hogy ezúttal Putyin a kezdeményező.



A Kreml nevében Peszkov azt javasolta a Fehér Háznak, hogy hagyjon fel a "megafondiplomáciával". Azt is mondta, hogy Moszkva mindig a legjobbat reméli, de mégis felkészült a legrosszabbra is a Washingtonnal való viszonyában.



Az orosz-amerikai kapcsolatok ügye egyébként téma volt az orosz biztonsági tanács pénteki megbeszélésén.

MTI