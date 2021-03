Fidesz: Gyurcsányék fejezzék be a hazudozást a vakcinákról!

2021. március 19. 15:57

A Fidesz felszólította a Demokratikus Koalíciót, hogy "Gyurcsányék fejezzék be a hazudozást a vakcinákról!"

A nagyobbik kormánypárt az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében arra reagált, hogy a DK frakcióvezető-helyettese, Arató Gergely online sajtótájékoztatóján azt állította, az elhibázott kormányzati járványkezelés nemzeti tragédia szélére sodorta az országot.



A Fidesz azt írta: az oltásellenes baloldal tovább folytatja vakcinaellenes kampányát.



"Most éppen a XVIII. kerület baloldali polgármestere kelti a hangulatot a vakcinák ellen", miközben pontosan tudják, hogy a járványból az oltás jelenti a kiutat - tették hozzá.



Úgy fogalmaztak: "A baloldalnak, ha a hatalomról van szó, nem számít a magyar emberek élete."



Ha már segíteni nem hajlandóak, legalább a járvány elleni védekezést ne akadályozzák, és "fejezzék be a hazudozást a vakcinákról!" -írták közleményükben.



Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere (DK) pénteken Facebook-videóban közölte, hogy számos, a Fidesz által fizetett papírlapú és online kiadvány azt sugallta, hogy az önkormányzat visszaküld oltóanyagokat a háziorvosi praxisokból.



Szaniszló Sándor közölte: ezzel szemben a tény az, hogy Sára Botond kormánymegbízott kedd este elektronikus levélben értesítette a kerület összes háziorvosát arról, hogy a be nem oltott, kínai eredeti vakcinákat csütörtökön délután elszállítják.

MTI