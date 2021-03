Vb-selejtezők - Rossinál a lengyelek ellen is a győzelem a cél

2021. március 19. 17:43

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint egy olyan kiváló erőkből álló csapattal szemben, mint a lengyel, még a döntetlen is jó eredménynek számít, ő azonban mindig győzelemre készíti fel játékosait, így a világbajnoki selejtezősorozat jövő heti rajtjára is.

Többek között erről is beszélt pénteken a telki edzőközpontban az olasz szakember, aki hozzátette, örül annak, hogy a jövő csütörtöki ellenfél kispadján Paulo Sousa, a korábban Székesfehérváron dolgozó portugál tréner foglal helyet, de nehéz megmondani, milyen taktikával készül majd a Puskás Arénában. Rossi kiemelte: abban biztos, hogy a lengyelek megpróbálnak majd agresszívan letámadni, és igyekeznek sokat birtokolni a labdát.



Marco Rossi megjegyezte, az elmúlt évben a világ legjobbjának választott Robert Lewandowski személyében egy extraklasszissal is rendelkezik a rivális. Hangsúlyozta, olyan centerről van szó, akit az elmúlt években a világ legjobb csapatai sem igazán tudtak megállítani. A kapitány szerint egységes futballra van szükség ellene, hogy minimalizálják annak az esélyét, hogy a Bayern München csatára helyzetbe kerüljön.



Marco Rossi újságírói kérdésre kitért Szoboszlai Dominik hiányára is. Elmondta, egy ilyen kaliberű játékost mindig nehéz pótolni, azonban a csapat a közelmúltban többször is bizonyította már, hogy képes megoldani a feladatot. Példaként kiemelte Kalmár Zsoltot, aki remek alternatíva lehet, a DAC középpályása egészséges és jó formában van.

A játékosokat a sajtótájékoztatón Gazdag Dániel képviselte, aki az elmúlt hetekben a Budapest Honvédban csatárként remekelt, ám ahogyan elmondta, Marco Rossi találkozásukkor leszögezte, a válogatottban középpályásként számol vele. A futballista elmondta, mindhárom világbajnoki selejtezőn kemény összecsapásra számít, így a lengyeleket követően San Marino és Andorra otthonában is, de bízik a jó eredmény elérésében.

"Örülök, hogy korábban kezdhettük meg az edzőtábort, most a keret egyik felének kicsit több ideje van a felkészülésre, mint általában. Ezt arra fogjuk használni, hogy taktikailag minél jobban felkészüljünk az előttünk álló három vb-selejtezőre" - nyilatkozta.

A magyar válogatott csütörtökön a Puskás Arénában fogadja a lengyel gárdát, majd három nappal később San Marino, március utolsó napján pedig Andorra vendége lesz.



