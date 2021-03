Női kézilabda olimpiai selejtező - Sikerrel kezdett a magyar válogatott

2021. március 19. 18:59

A magyar női kézilabda-válogatott 46-19-re legyőzte Kazahsztánt pénteken a győri olimpiai selejtezőtorna első fordulójában.

Dana Abilda, a kazah (k), valamint Kiss Nikoletta (b) és Helembai Fanny (j), a magyar válogatott játékosai a kézilabda női olimpiai selejtező 2. csoportjának első fordulójában játszott mérkőzésen a győri Audi Arénában 2021. március 19-én. MTI/MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

A magyarok szombaton Szerbiával, vasárnap az olimpiai címvédő Oroszországgal mérkőznek, az idén nyárra halasztott tokiói ötkarikás játékokra a torna első két helyezettje jut ki.

Eredmény, 1. forduló, 2. csoport:

Magyarország-Kazahsztán 46-19 (20-8)



Győr, zárt kapuk mögött, v.: Nastase, Stancu (románok)



lövések/gólok: 56/46, illetve 47/19

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 4/3



kiállítások: 8, illetve 4 perc

Magyarország:



Bíró - Márton 3, Tomori, Kisfaludy 2, Kovacsics 4, Klujber 6, Lukács 7, cserék: Szöllősi-Zácsik 4, Szucsánszki 1, Kiss N. 5, Helembai 5, Csiszár-Szekeres, Schatzl 3, Kovács A. 2, Háfra 4, Janurik, szövetségi kapitány: Elek Gábor

Bár a győri mérkőzéseket a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezik, a magyar játékosok érezhetik a szurkolók bíztatását és támogatását, ugyanis a leglelkesebb drukkerek a válogatott szálláshelye és az Audi Aréna közötti útszakasz mentén nemzeti színű zászlókkal, léggömbökkel, szalagokkal és transzperensekkel díszítették fel a lámpaoszlopokat, korlátokat.



A magyar keretből ezen a meccsen Szikora Melinda, Tóvizi Petra és Vámos Petra maradt ki. Az első gólt a kazahok lőtték, majd a házigazdák 3-0-s sorozata következett, ezután a 12. percig felváltva estek a gólok (7-6). A magyar együttes támadásban jól teljesített, és amikor a védekezése is hatékonyabbá vált, eldöntötte a mérkőzést, ugyanis a folytatásban az ellenfél csupán kétszer talált be a szünetig (20-8).



A kazahok csupán 14 játékost neveztek a meccsre, de közülük is elveszítették Veronika Hargyinát, aki a 23. percben azonnali piros lapot kapott szándékos szabálytalanság miatt. Elek Gábor szövetségi kapitány már az első félidőben minden magyar játékosnak lehetőséget tudott adni.



A második félidőben is szinte minden gyors ellentámadását góllal fejezte be a magyar együttes, amely továbbra is remekül védekezett, így percről percre növelte a különbséget az edzőmérkőzés-hangulatúvá vált találkozón. A 41. percben már húsz gól volt a különbség a csapatok között, de a beálló körüli védekezés nem működött hatékonyan, ezért Elek Gábor időt kért. Az utolsó tíz percben tovább növelte előnyét a magyar együttes, amely így a vártnál is fölényesebb sikerrel kezdte a tornát.



A magyar kapusok közül Janurik Kinga tíz, Bíró Blanka nyolc védéssel járult hozzá a győzelemhez. A kazahok legeredményesebb játékosa Irina Alekszandrova volt, aki 14 lövésből öt gólt lőtt.

A további program:

Oroszország-Szerbia 20.00

szombat:

Magyarország-Szerbia 17.30

Oroszország-Kazahsztán 20.30

vasárnap:

Szerbia-Kazahsztán 17.30

Magyarország-Oroszország 20.30

Elek Gábor: a torna érdemi része most kezdődik számunkra

Elek Gábor szövetségi kapitány Kazahsztán 46-19-es legyőzése után úgy fogalmazott, a magyar női kézilabda-válogatott számára most kezdődik a győri olimpiai selejtezőtorna érdemi része.

"Nagyon fontos volt az első mérkőzés, illetve az, hogy a héten gyakoroltakból sokat viszontlássunk. Nagyon fontos volt továbbá a jó kezdés, és az, hogy minden játékosnak megfelelő időt tudjunk adni" - nyilatkozta az edző.



Hangsúlyozta, örül neki, hogy minden játékosa hozzá tudott tenni a mérkőzéshez, és annak, amilyen mentalitással végigjátszották a fölényesen megnyert találkozót.



"Nem megbántva mai ellenfelünket, ki kell jelenteni, hogy a torna érdemi része számukra most kezdődik" - vélekedett Elek Gábor.



A magyarok szombaton 17.30-tól Szerbiával, vasárnap 20.30-tól pedig az olimpiai címvédő Oroszországgal játszanak. Az idén nyárra halasztott tokiói ötkarikás játékokra az első két helyezett jut ki.



Lukács Viktória úgy fogalmazott, egy torna első mérkőzése mindig speciális, és ez az első öt-tíz percben érződött is. Azután a magyarok közül mindenki kezdett megnyugodni, feloldódni, összeállt a védekezésük, és támadásban is jók voltak.



"A második félidőben talán már túlságosan is gólt akartunk lőni, ezért a védekezésünk túlságosan fellazult" - mondta a Győri Audi ETO KC jobbszélsője, aki nyolc lövésből hét gólt szerzett, ezzel a mezőny legeredményesebb játékosa lett.



Csiszár-Szekeres Klára úgy fogalmazott, kezdésnek jó volt ez a mérkőzés, hiszen gyakorolhatták, amit megbeszéltek. Hozzátette, komolyan vették a találkozót, bár kaptak olyan gólokat, amiket nem kellett volna.



"Mindenki igyekezett összpontosítani, ami nem volt könnyű, mert a kazahok játéka teljen más, mint amit megszoktunk. Igyekeztünk a megbeszéltekhez tartani magunkat, nagyon jó, hogy mindenki eleget játszhatott" - nyilatkozta a Ferencváros játékosa.



Hozzátette, már készültek, és taktikailag a hátralévő időben is készülnek a szerbek ellen, és nagyon bízik benne, hogy a szombati meccsnek jobb lesz a tempója.



"Remek fizikális állapotban vannak a szerbek, és olyan mérkőzéssel kezdenek, ahol nagyon kemény ütközések lesznek, biztosan nekünk is rá kell tennünk egy lapáttal" - vélekedett a védekezés-specialista Csiszár-Szekeres.



Háfra Noémi úgy fogalmazott, nagyon nehéz lesz számukra a szombati meccs, de az első találkozó felszabadította őket, mivel csapatként dolgoztak, nagyon együtt voltak, és szinte mindenkit gólhoz tudtak juttatni.



"Nagyon jól éreztem magamat a pályán, holnap is felszabadultan kell kézilabdáznunk és élvezni a játékot" - szögezte le az FTC átlövője, aki négy gólt szerzett.



MTI