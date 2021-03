A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon

2021. március 19. 20:49

Hétfő este vandál támadás érte a gödöllői görögkatolikus templomot. Az elkövető felgyújtotta a berendezést, amiben több millió forintos kár keletkezett. Sivadó János, a Szent Kereszt-templom lelkésze szerint a tettest keresztényellenes gyűlölet vezérelte. A támadás körülményeiről, indítékáról kérdezte a vasarnap.hu a gödöllői görögkatolikus közösség parókusát.

Sivadó János

– Mi is történt pontosan a gödöllői görögkatolikus templommal?

– Hétfő este 20:10-kor egy fiatal férfi átmászott a kerítésen, kezében egy kis fejsze volt, amivel a templom bejáratát próbálta betörni. Miután ez nem sikerült, többszöri nekifutással berúgta az ajtót és behatolt a templomba. A kamerák rögzítették a támadást. Két táska volt nála. Az egyikben gyúlékony anyagot tartalmazó flakonok voltak, amiket a padokra locsolt, majd meggyújtotta. Azután elővett egy üveget, hogy növelje a láng erejét, és azt is szétlocsolta. Miután lángba borította a fél templomot, felrúgta az oltár előtti asztalon található Jézus-ikont. Ezek után a másik táskájából elővett egy festékes dobozt és az ikonosztázion királyi ajtajához dobta.

– Hogyan értesült a támadásról?

– A templom melletti emeletes házban lakó testvérünk hívta a rendőrséget, miután a támadó berúgta az ajtót, aminek a hangja petárdarobbanásként hallatszott. Majd egy járókelő hívott fel, hogy ég a templom. Gyerekeimmel azonnal oda siettünk. A templomban már alig lehetett látni a füsttől, csak az égő padokat láttuk. A sekrestyéből kis edényekben vizet hoztunk, hogy eloltsuk a lángokat. Miután ez sikerült, az ikonokról próbáltam letörölni a festéket, de sajnos addigra már teljesen rászáradt.

– Sikerült felderíteni a támadó kilétét?

– A vandalizmust két kamera is rögzítette, továbbá van egy szemtanúnk is. A rendőrség hajnali háromig helyszínelt, egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás. A tűzoltók is rendkívül gyorsan kiérkeztek. A bejelentést követően pár perc múlva a templomnál voltak, amit köszönünk nekik.

– Mekkora kárt okozott az elkövető?

– Nagyon komoly tűz keletkezett a templom belsejében. Ki kell cserélni a bejárati ajtót, az utolsó két padsor teljesen megégett. A tetrapodot szétverte. Az ikonokra olyan festéket öntött, ami nagyon gyorsan megkötött és rászáradt. Ezeket már csak restaurátor tudja helyrehozni. Az anyagi kár meghaladja a két és félmillió forintot.

– Ezek antik ikonok?

– Nem műkincsek, hanem kortárs alkotások. Viszont nagyon kifinomultan vannak kidolgozva, szép, művészi alkotásokról beszélünk.

– Korábban érkezett önökhöz fenyegető üzenet?

– Nem volt előzménye a támadásnak. Nem is találunk rá okot. Nem lehetett semmilyen személyes indíttatása.

– A támadó hagyott maga után bármilyen jelet, keresztényellenes szimbólumot?

– Szerintem nem volt rá ideje, de a festéket biztos azért vitte. Mivel volt riasztó, ami kezdettől fogva bekapcsolt, a támadónak nagyon kevés ideje marad, hogy elkövesse mindezt. Aki szemtanúja volt a behatolásnak, ő rögtön hívta a hatóságot. A vallomása szerint a telefonbeszélgetés még tartott, amikor a támadó kijött a templomból és elmenekült. A támadóban nagyon működött a Gonosztól származó gyűlölet. A felvételen jól látszott, ahogyan lerúgta a Krisztust ábrázoló ikont – az mindenképp a mély haragjából fakadt. Olyan dühvel hajtotta végre a támadást, ami arról tanúskodik, hogy keresztényellenes tett volt.

Kassab Adonis

A közölt képeket Sivadó János bocsátotta a vasarnap.hu rendelkezésére.

