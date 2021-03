Női kosárlabda Euroliga - Kikapott, de négyes döntőbe jutott a Sopron

2021. március 19. 23:23

A házigazda Sopron Basket elszenvedte idénybeli első vereségét a francia Lyontól a női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének pénteki visszavágóján, de 156-141-es összesítéssel így is bejutott a négyes döntőbe.

Eredmény:

negyeddöntő, visszavágó (Sopron):

Sopron Basket-Lyon (francia) 62-75 (14-19, 21-30, 15-14, 12-12)

A magyar csapat legjobb dobói: Walker 14, Brooks 12, Williams 11, Határ 10

Továbbjutott a Sopron, 156-141-es összesítéssel.

Az idény során még veretlen soproniak - akik fennállásuk negyedik Final Fourjára hajtottak - a szerdai első mérkőzésen megnyugtató, 28 pontos előnyre tettek szert. A 94-66-os diadal révén fél lábbal már a Final Fourban érezhették magukat, a Lyonnak óriási bravúrra lett volna szüksége a tetemes hátrány ledolgozásához.

A visszavágót a franciák kezdték jobban, és 19-8-ra elhúztak, főként az észak-amerikai bajnokságban (WNBA) is vitézkedő Marine Johannes és az olimpiai bronzérmes szerb Aleksandra Crvendakic révén, aki tavaly éppen Sopronból igazolt Lyonba. A nyitónegyed végére sikerült 5 pontra csökkenteni a különbséget, de a folytatásban a vendégek egy 20-7-es rohamnak köszönhetően már 18 ponttal megléptek. Gáspár Dávid együttese számára 20 pontos hátrányban már "rezgett a léc", behullott a hetedik francia tripla, és felsejlett egy váratlanul izgalmas meccs lehetősége. A nagyszünetig azonban az idény legjobbja címre is esélyes amerikai-francia Gabby Williams révén sikerült valamelyest rendezni a sorokat, húsz perc elteltével 35-49 állt a nagyórán.

Térfélcsere után folytatódott a soproni vesszőfutás, "mínusz 22-nél" igencsak elkelt volna a közönség buzdítása, de Megan Walker és Határ Bernadett kosaraival a soproniak az üres csarnokban is 13 pontra csökkentették a távolságot. Az 50-63-ról induló zárószakaszban a franciák az elszalasztott lehetőség tudatában már kissé kedveszegettebben küzdöttek, és a magyar csapat végül kiharcolta története negyedik Final Fourját.



A buboréktornák közül Sopronból az idénymérlegüket 32/1-re rontó magyarok és a favorit Jekatyerinburg, míg Salamancából a török Fenerbahce és a házigazda spanyolok jutottak be az Euroliga négyes döntőjébe, amelyet április 16. és 18. között rendeznek meg egy később kijelölendő helyszínen.



Az elődöntőben az oroszok a törökökkel csapnak majd össze, míg a Sopron a spanyolokkal mérkőzik meg.



Gáspár Dávid nyilatkozatában megerősítette, hogy stresszes mérkőzésen vannak túl.



"Fáradtak és idegesek voltunk, miközben a Lyon nagyszerűen játszott" - kezdte összegzését a vezetőedző az M4 Sport csatornának.



"A nagyszünetben próbáltam nyugtatni a csapatot, mondtam, hogy sok pontot kapunk, ezért javítani kell a védekezésen. Huszonkét pontos hátrányban sok minden megfordul az ember fejében, de próbáltam ekkor is nyugodt maradni. Stresszes meccs volt, és nagyon boldog vagyok" - tette hozzá a tréner.

korábban (Sopron):

Jekatyerinburg (orosz)-Dinamo Kurszk (orosz) 94-59 (32-9, 23-19, 21-20, 18-11)



Továbbjutott a Jekatyerinburg, kettős győzelemmel.

