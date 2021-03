Hat évtizedes csúcson a brit államadósság-ráta

2021. március 20. 00:00

A legfrissebb adatok szerint hat évtizede nem mért szintre emelkedett a brit államadósság-ráta, elsősorban a koronavírus-járvány súlyos reálgazdasági és költségvetési hatásai, valamint az ezek nyomán meredeken megnövekedett államháztartási hiteligény miatt.

A brit statisztikai hivatal (ONS) pénteken ismertetett összegzésében kimutatta, hogy a folyó pénzügyi év tavaly áprilisi kezdete és az idei év februárja között a nettó államadósság-állomány 333 milliárd fonttal 2131,2 milliárd fontra (920 ezer milliárd forintra) emelkedett.



Ez a nettó államadósság-tömeg az ONS számításai szerint a brit hazai össztermék (GDP) 97,5 százalékának felel meg.



Ilyen magas nettó államadósság-rátát az 1960-as évek eleje óta nem mértek Nagy-Britanniában.



A statisztikai hivatal visszatekintő adatsora szerint a közszféra GDP-arányos nettó adósságrátája legutóbb az 1963-ban véget ért pénzügyi évben volt ennél magasabb: akkor 98,3 százalékos nettó államadósság-rátát mértek.



Ezt megelőzően közvetlenül a második világháború után volt ennél magasabb a brit adósságteher: az 1946-1947-es pénzügyi év 251,8 százalékos GDP-arányos államadósság-rátával zárult.



A statisztikai hivatal pénteki elemzésében kimutatta azt is, hogy februárban a brit államháztartási szektornak 19,1 milliárd font nettó hiteligénye volt, 17,6 milliárd fonttal több, mint a tavalyi azonos hónapban.



Az ONS hangsúlyozza: február hónapban soha nem vett fel ennyi hitelt a brit közszféra azóta, hogy a havi részletezésű állami hiteligény-adatok ismertetése 1993-ban elkezdődött. Az elemzés szerint a koronavírus-járvány hatásainak enyhítését célzó költségvetési juttatások, az adóbevételek ezzel egy idejű visszaesése és a hazai össztermék zuhanása egyaránt hozzájárult a közfinanszírozás nettó adósságának emelkedéséhez a vizsgált csaknem egy évben.



A brit statisztikai hivatal első becslése szerint a brit GDP-érték a tavalyi naptári év egészében átlagosan 9,9 százalékkal zuhant, és ezzel a 2013-ban mért szintre esett vissza.



Ilyen mértékű éves visszaesésre a XVIII. század eleje óta nem volt példa a brit gazdaságban.



A kormány számára költségvetési és makrogazdasági előrejelzéseket készítő független elemzőintézet (Office for Budget Responsibility, OBR) a következő, áprilisban kezdődő 2021-2022-es pénzügyi év költségvetési tervezetéhez összeállított prognózisában közölte: jelenlegi számításai szerint a koronavírus-válságból eredő veszteségek miatt a brit hazai össztermék értéke még öt év múlva is három százalékkal alacsonyabb lesz annál a szintnél, amelyet a járvány nélkül addigra el lehetett volna érni.



Az OBR várakozása szerint a brit közfinanszírozási rendszer a jövő hónapban lejáró pénzügyi év egészében rekordösszegű, 355 milliárd font hitelpiaci forrásbevonásra kényszerül. Ez az éves brit hazai össztermék 17 százaléka; ilyen mértékű államháztartási hiányra a második világháború óta nem volt példa.



A költségvetési tervezet, amelyet Rishi Sunak pénzügyminiszter e hónap elején ismertetett a londoni alsóházban, még a következő pénzügyi évben is 10,3 százalékos GDP-arányos deficittel számol.



