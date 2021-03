Olimpiai kvalifikációs birkózótorna - Korpási Bálint tokiói kvótás

2021. március 20. 19:06

Korpási Bálint olimpiai kvótát szerzett a kötöttfogásúak 67 kilogrammos kategóriájában, a 60 kilóban szereplő Torba Eriknek viszont ugyanez nem sikerült az európai birkózók BOK Csarnokban zajló olimpiai kvalifikációs versenyén.

Korpási a negyeddöntőben a bolgár Dejvid Dimitrov ellen is magabiztos volt – MTI/Szigetvári Zsolt

A budapesti viadalon minden kategóriában döntősök szereznek tokiói helyet, erre pályázott Torba, majd Korpási is az esti program elején.



Torba Erik, a BHSE Európa-játékok másodikja rögtön az első meccsen volt érdekelt, és ahogy az előcsatározások során, úgy ezúttal is nagyon kemény csata várt rá. A norvég olimpiai és vb-bronzérmes norvég Stig-Andre Bergét és a vb- és Eb-győztes bolgár Ivo Serafimov Angelovot nagyszerű teljesítménnyel győzte, majd az elődöntőben a törökök Eb-másodikja, Kerem Kamal ellen is jól birkózott és csak minimális különbséggel maradt alul.



A találkozó elején a török volt a jobb, néhány másodperc után derékra támadás után dobást indított, melyről le tudott jönni Torba, mégis Kamal kapott két pontot. A folytatásban is a rivális maradt aktívabb, Torbát pedig megintették (0-3), lentről viszont kiválóan védekezett, hiába támadhatott közel fél percig ellenfele, nem tudott akciót elérni, sőt, végül Torba Erik kerekedett felül, majd szépen billentett (3-3).



A magyar számára előnyös döntetlen viszont nem tartott ki a szünetig, mert néhány másodperccel az előtt egy derékra támadást még végigvitt Kamal (3-5).



A második menetben a török már csak arra ügyelt, hogy Torba ne tudjon akciót csinálni rajta, és mivel a magyar állásból, illetve a menet közepén intés után (4-5) lentről sem volt képes további pontokat elérni, Kamal győzött, Torba Erik pedig elkeseredetten rogyott le a szőnyegre.



A fájó kudarc után kevéssel Korpási Bálinton volt a sor, hogy megszerezze az első budapesti kvótát a hazai csapatnak. A BVSC világ- és Európa-bajnoka sikereit nem olimpiai súlyban aratta az elmúlt években, és csak azért vállalta a fogyást 67 kilóra, hogy karrierjét egy olimpiai szerepléssel tegye teljessé. Korpásival kapcsolatban kérdéses lehetett, hogy a fogyasztás után milyen teljesítményre lesz képes, de tulajdonképpen már első meccsén megnyugtatta az érte aggódókat és klasszisbirkózással verte a norvégok regnáló Európa-bajnokát, Morten Thoresent, majd a negyeddöntőben a bolgár Dejvid Dimitrov ellen is magabiztos volt egy húsz másodperces szakaszt leszámítva, amikor azért küzdött, hogy ne szorítsák tusba.



"Abban a pillanatban az egész karrierem lepörgött előttem, és arra gondoltam, nem érhet így véget a történetem" - nyilatkozta még az elődöntőbe jutást követően Korpási, aki az este már nem tartogatott hasonló izgalmakat.



A tokiói repülőjegyért a moldovai Donior Islamovval került szembe, aki a találkozó elején nagyon aktív volt, kapaszkodás helyet messziről ugrált és rángatott, Korpásit azonban nem zökkentette ki, a BVSC sportolója jól állt a lábán és egy perc után már egyértelműen irányított. A moldovai előre menekülése nem fizetődött ki, mert kevesebb mint két perc után őt intették (1-0), Korpási Bálint pedig lentről, két gyönyörű pörgetéssel (5-0) eldöntötte a meccset. A második menetben a magyar még egy intésponttal növelte is előnyét (6-0), de igazából végig csak arra ügyelt, hogy ne hibázzon és nem adott esélyt az erejével az utolsó percre már teljesen elkészült Islamovnak a zárkózásra.



Korpási Bálint a magyar birkózók ötödik kvótáját szerezte meg a tokiói nyári játékokra. A 2019-es világbajokságon a szintén kötöttfogású Lőrincz Tamás (77 kg) és Lőrincz Viktor (87 kg), a szabadfogású Muszukajev Iszmail (65 kg), valamint Sastin Marianna (62 kg) biztosította helyét az olimpián.



A szombat esti programban később még Varga Ádám (130 kg) lép szőnyegre a kvótát érő fináléért.

MTI