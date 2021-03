Akadályok tornyosulnak a közös uniós hadsereg létrehozása előtt

A Jobbik-elnök Jakab Péter jelöltségénél is nagyobb megrökönyödést keltene a Momentumban, ha Gyurcsány Ferencné nyerné a kormányfőjelölti castingot a liberális párt belső ügyeit ismerő forrásunk szerint. A Momentumban szinte biztosra veszik, hogy Karácsony Gergely is indul a válogatón, és meg is nyeri azt.