A napsütés után több megyében újra havazhat hétfőn

2021. március 22. 08:54

Napközben hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Elsősorban a középső és a déli országrészben alakulhatnak ki hózáporok, néhol havaseső-zápor, zápor is. A lehulló hóréteg egy centiméter körül alakul. Az északnyugatira, északira forduló szél reggel a Balaton partjainál, később a Dunántúlon már nagyobb területen is viharossá fokozódik (Alpokalja, Nyugat-Dunántúl). Délután már északkeleten (Zemplén, Bodrogköz) is kialakulhat egy-egy viharos lökés. A legerősebb lökések 60-75 kilométer/óra között várhatók, estére csendesedik a szél.

Késő délután, este összeesnek a gomolyfelhők, az ország nagy részén kiderül az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6 és 9 fok között várható. Késő estére -2 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet.

hirado.hu