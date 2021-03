Kijöttek a hétfő reggeli adatok, nem enyhül a járvány

2021. március 22. 09:14

9046 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 580 642 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Az elmúlt 24 óra napi esetszámánál láttunk már nagyobbat is az elmúlt napokban, de így is csúcs közeli számról beszélhetünk. Az elmúlt napok magas számai miatt ráadásul a hét napos mozgóátlag is új csúcsra, 8000 fölé emelkedett.

A tájékoztatás szerint elhunyt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 451 főre emelkedett. Az elhunytak száma tehát valamivel kevesebb, mint az elmúlt napok 200 feletti adatai, de a hét napos mozgóátlag már 195-nél jár, tehát magasabb, mint a ma közölt halálozási adat.

koronavirus.gov.hu