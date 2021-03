A szakadék szélén egyensúlyoz a forint

2021. március 22. 09:29

Hétfő reggel kismértékű gyengüléssel kezdett a forint az euróval szemben, így továbbra is 368 körül jár az euróval szemben, ami alig fél százalékra van a történelmi mélypontjától. A következő napokban elsősorban a holnapi kamatdöntést követő kommunikációra figyelnek a befektetők. A nemzetközi piacon Törökországra figyelnek elsősorban, a líra zuhanással kezdett a jegybankelnök hétvégi kirúgása után.

A forint 368-nál kezdi a hetet az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal magasabb a péntek esti szintnél. Ezzel továbbra is veszélyes közelségben van a forint tavaly látott történelmi mélypontja 369,6-nál, a múlt héten 369 felett is járt a jegyzés, vagyis a szakadék széléről fordult vissza a magyar deviza. A következő időszakban elsősorban az MNB Monetáris Tanácsának keddi kamatdöntése lesz érdekes, a piac a közleményt és a kommunikációt figyeli elsősorban, hiszen a gyengülő forintra és az emelkedő inflációs kilátásokra reagálnia kellene a jegybanknak is. A dollár jegyzése most 309,7-nél jár, míg az angol font 428,73 forintba kerül.

portfolio.hu