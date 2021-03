Újabb tizenéves a koronavírus-járvány magyar áldozatai között

2021. március 22. 14:36

A minap elhunyt 16 éves lány egy hasonló korú fiatallal együtt a pandémia magyarországi legfiatalabb áldozatának számít. Mint arról az Infostart is beszámolt, az elmúlt 24 órában mintegy 189 koronavírusos, többségében idős, krónikus beteg hunyt el a fertőzés szövődményeiben. Ugyanakkor meghalt egy 16 éves lány is, akinél elhízást, mentális retardációt tüntettek fel alapbetegségként a kormányzati oldalon, hívja föl a figyelmet a 24.hu.

A lap felidézi, hogy nemrégiben szintén egy 16 éves lány veszítette életét – ő volt az addigi legfiatalabb halálos áldozata a betegségnek Magyarországon –, aki nyirokrendszert érintő betegségben szenvedett. Tavaly novemberben egy 18 éves, decemberben pedig egy 19 éves férfi vesztette életét, idén februárban pedig egy 20 éves férfi is meghalt. Hozzáteszik azt is, hogy az elmúlt napon egy 37 éves férfi is elhunyt, akinek viszont nem volt alapbetegsége.

