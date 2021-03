Debrecen lehet a közép-európai régió egyik legsikeresebb városa

2021. március 22. 15:50

A következő évtizedben akár 50-60 százalékos gazdasági növekedést is el tud képzelni Debrecenben Papp László polgármester, aki arra számít, hogy a város oktatási-kulturális téren is tovább erősödik majd.

Debrecen polgármestere a Magyar Nemzet hétfői számában megjelent interjúban elmondta, hogy 2014-ben az ország egyik legjobban fejlődő városát vette át. A 2014 és 2019 közötti időszak sikerei közé sorolta, hogy több mint kétmilliárd eurónyi működő tőke érkezett Debrecenbe, és hatezernél is több munkahely jött létre.

A 2019 és 2024 közötti ciklusban a városépítés lesz a fókuszban, amihez a korábbi öt év gazdaságfejlesztése adja az alapot – mondta Papp László. Hozzátette: ezt egészítette ki a Modern városok program, amelyben a város forrást kapott egyebek közt a repülőtér és a strandfürdő fejlesztésére, a nemzetközi iskola megépítésére, az egyetem innovációs központjának kialakítására, a Csokonai Nemzeti Színház felújítására; utóbbi két fejlesztés még folyamatban van.

Papp László szerint ha a 2030-ig szóló városstratégia elemeit végrehajtják, akkor Debrecen a közép-európai régió egyik legsikeresebb városa lehet. A polgármester a következő évtizedben akár ötven-hatvan százalékos gazdasági növekedést is el tud képzelni, és emellett a város oktatási, kulturális téren is tovább erősödik majd. A városvezető a sikeres városfejlesztés érdekében fontosnak tartja a folyamatos párbeszédet az ellenzékkel, valamint azt, hogy nyitottak legyenek az emberek véleményére, javaslataira is. A polgármester a Magyar Nemzetnek beszélt arról is, hogy a járvány miatt tavaly Debrecenben is jelentős bevételkiesések voltak, öt és fél milliárd forintos éven belüli korrekciót kellett végrehajtani a költségvetésben, továbbá 1,4 milliárd forint hitelt vett fel a város azért, hogy a fejlesztéseket ne kelljen elhalasztani.

MTI