Vb-selejtezők - Európában is megkezdődik a harc a katari helyekért

2021. március 23. 10:46

Szerdán és csütörtökön 25 mérkőzéssel - Óceániát leszámítva - utolsóként Európában is megkezdődik a 2022-es, katari labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozata.

Európa 13 csapattal képviselteti majd magát a jövő évi, 32 válogatottat felvonultató tornán, ami azt jelenti, hogy a tíz csoportból egyenes ágon csak az első helyezettek váltják meg a repülőjegyüket. A második helyezettek a pótselejtezőre kvalifikálják magukat, ebből további három együttes szerez indulási jogot. A pótselejtező mezőnyéhez csatlakozik majd két olyan együttes, amely tavaly ősszel a Nemzetek Ligájában megnyerte a csoportját, de a vb-selejtezők során nem végez az első két helyen. A 12 csapat egymérkőzéses elődöntő-döntő rendszerben küzd meg a fennmaradó helyekért.



A magyar válogatott az angolok és a lengyelek mellett Albániával, Andorrával és San Marinóval szerepel azonos csoportban, így nagy meglepetés lenne, ha nyolc elbukott selejtezősorozat után egyenes ágon kiharcolná a részvételt.

Telkiben készül a nemzeti tizenegy – mlsz.hu

Ugyanakkor a pótselejtezőre még akkor is igen jó esély van, ha a második helyet sem sikerülne megszerezni, mivel Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai ősszel megnyerték a másodosztályt jelentő B divíziós csoportjukat a Nemzetek Ligájában, így nyolcadik helyen állnak a pótselejtezőre esélyes csapatok sorában.



Az NL élvonalában győztes olasz, belga, spanyol és a vb-címvédő francia válogatott borítékolhatóan a legjobb kettő között végez a vb-selejtezős csoportjában, így a magyarok számára az a fontos, hogy az ugyancsak előttük álló osztrák, cseh és walesi válogatottból legalább kettő végezzen az első vagy második pozícióban. Utóbbi kettő azonos ötösben szerepel a belgákkal, a fehéroroszokkal és az észtekkel, azaz annyira egyszerűsödik a helyzet magyar szempontból, hogy a biztos pótselejtezőhöz Ausztriának a legjobb kettő között kell végeznie a hatosában. Az osztrákok, akiket most még Szabics Imre is segít másodedzőként, mielőtt elfoglalja a MOL Fehérvár kispadját, rögtön kulcsfontosságú meccsel kezdenek, mivel Skócia vendégei lesznek.



A nyitókörben két rangadóra kerül sor: a címvédő franciák az ukránokat, míg a törökök a hollandokat fogadják szerdán.

Európai vb-selejtezők, 1. forduló:

A csoport (szerda):

Portugália-Azerbajdzsán, Torino 20.45

Szerbia-Írország, Belgrád 20.45

B csoport (csütörtök):

Svédország-Georgia, Solna 20.45

Spanyolország-Görögország, Granada 20.45

C csoport (csütörtök):

Bulgária-Svájc, Szófia 18.00

Olaszország - Észak-Írország, Parma 20.45

D csoport (szerda):

Finnország - Bosznia-Hercegovina, Helsinki 20.45

Franciaország-Ukrajna, Saint-Denis 20.45

E csoport (szerda):

Észtország-Csehország, Tallinn 20.45

Belgium-Wales, Leuven 20.45

F csoport (csütörtök):

Izrael-Dánia, Tel-Aviv 18.00

Moldova - Feröer-szigetek, Chisinau 20.45

Skócia-Ausztria, Glasgow 20.45

G csoport (szerda):

Törökország-Hollandia, Isztambul 18.00

Lettország-Montenegró, Riga 20.45

Gibraltár-Norvégia, Gibraltár 20.45

H csoport (szerda):

Málta-Oroszország, Ta'Qali 20.45

Ciprus-Szlovákia, Sztrovolosz 20.45

Szlovénia-Horvátország, Ljubljana 20.45

I csoport (csütörtök):

MAGYARORSZÁG-Lengyelország, Puskás Aréna 20.45

Andorra-Albánia, Andorra La Vella 20.45

Anglia-San Marino, London 20.45

J csoport (csütörtök):

Németország-Izland, Duisburg 20.45

Románia - Észak-Macedónia, Ploiesti 20.45

Liechtenstein-Örményország, Vaduz 20.45

MTI