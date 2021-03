Államtitkár: a járvány nem akadályozza a klímavédelmi terv megvalósítását

2021. március 23. 11:54

A kormány által több mint egy éve elfogadott Klíma- és természetvédelmi akcióterv végrehajtásában a koronavírus-járvány sem jelent akadályt, ütemezetten zajlanak a tervezett programok - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára az Origónak adott interjúban, amely kedden jelent meg.

Schanda Tamás közölte: "szemben a baloldallal, a mi célunk nem az, hogy különböző álcivil szervezeteknek és a nemzetközi közvéleménynek tetszelegjünk, nemcsak beszélünk a környezeti örökségünk védelméről, hanem cselekszünk is".



A kormány eddigi lépései közül példaként említette, hogy betiltották az egyszerhasználatos műanyagokat, átalakították a hulladékgazdálkodás rendszerét és létrejött a hulladékgazdálkodási hatóság.



Az államtitkár kitért a körforgásos gazdaságra is, amelynek a lényege, hogy minél kevesebb olyan hulladék keletkezzen, amit később nem hasznosítanak újra. A körforgásos gazdaság kialakításához szemléletváltásnak és technológiai változásnak kell megvalósulnia az egész gazdaságban. Fontos, hogy a piaci szereplőkkel megfelelő partnerséget tudjanak kialakítani ebben a munkában, mert együtt kell megoldani ezt a kérdést - mondta az államtitkár.



Arra a kérdésre, hogy mekkora forráshoz juthat az ország az uniós helyreállítási alapból és a következő hétéves költségvetésből a zöldgazdaság fejlesztésére, Schanda Tamás elmondta, hogy mind a két, több ezermilliárd forintos forrásról még tárgyalnak.



Ugyanakkor megjegyezte, ezeknek a forrásoknak a felhasználásánál is kiemelt feladat a körforgásos gazdaság létrehozása és a klímavédelmi célok finanszírozása. A kormány számára alapvető, hogy a gazdaságot, valamint az ipart úgy kell "zöldebbé" tenni, hogy az ne menjen a magyar emberek rovására - hangsúlyozta az államtitkár, aki szerint mindez azt jelenti, hogy a zöldítés nem emelheti a rezsit, az élelmiszerek árát és nem veszélyeztetheti a munkahelyeket.



Schanda Tamás úgy véli, a baloldal ebben sincs tekintettel a polgárokra, példaként említette, hogy be akarják zárni a Mátrai Erőművet, ami által több ezer ember veszítené el a munkáját. Ezzel szemben a kormány fejleszteni akarja az erőművet, ezért több száz milliárd forintot mozgósítottak is, így 2025-re megszűnik a lignit-alapú villamosenergia-termelés, és úgy alakítják környezetbaráttá az erőművet, hogy a családok megélhetése megmarad, és az ország energiaellátása is biztosítva lesz.



Közölte, a baloldal Paks ügyében is felelőtlen kampányt folytat, hiszen Paks nélkül nincs energiabiztonság és energiaszuverenitás Magyarországon, és nincs klímasemleges energiatermelés sem.



Schanda Tamás a klímasemlegességről megjegyezte, a kormány elkötelezett, hogy a 2030-ra és 2050-re vállalt uniós célokat közösen megvalósítsa. Meg fogják védeni a magyar gazdaság érdekeit a klímasemlegesség elérésénél, és azt szeretnék, hogy minden uniós tagállam hasonlóan járjon el. Európa ugyanis csak akkor lehet versenyképes globális szereplő, ha erős és sikeres nemzetállamok alkotják - fogalmazott az államtitkár.

