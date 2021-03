Covid: A román hatóságok Bukarest vesztegzár alá helyezését próbálják elkerülni

2021. március 23. 13:21

Romániában a keddi adatok is a koronavírus-járvány terjedésének gyorsulását jelzik, a fővárosban meghaladta a lakosság 6,2 ezrelékét az utóbbi két hétben megfertőződtek aránya, de a hatóságok továbbra is próbálják elkerülni Bukarest vesztegzár alá helyezését.

A hatezrelékes fertőzési ráta felett dönthetnek a helyi hatóságok egy-egy település vesztegzár alá helyezéséről, amennyiben a fertőződések üteme növekszik, magas az idősek aránya, és az egészségügyi rendszer nem győzi a terhelést.



Bár a kétmilliós román fővárosban és az azt övező Ilfov megye nagy részén minden korábban meghatározott érv a karantén mellett szól, Florin Citu miniszterelnök kedden is úgy nyilatkozott: a teljes karantén Bukarestben nem megoldás. A kormányfő több ízben is jelezte, a gazdaságot nem szabad leállítani, mert a zárlat megfosztaná az államot a járvány elleni küzdelemhez szükséges erőforrásoktól.



Bukarestben most már az ország valamennyi megyéjénél gyorsabb ütemben terjed a járvány, a kéthetes fertőzési ráta napokon belül meghaladhatja a tavaly december 11-én feljegyezett 7 ezrelék feletti csúcsot.



A stratégiai kommunikációs törzs keddi adatai szerint az utóbbi napon 6149-cel nőtt az azonosított fertőzöttek száma, amely a napokban lépte túl a 900 ezret. Kedden az utóbbi két hét átlagánál csaknem kétszer több, 174 haláleset jelentettek, és újabb rekordot döntve 1367-re emelkedett a Covid-kórházak intenzív terápiás osztályain ápolt súlyos esetek száma.

MTI