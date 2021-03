A kormány 1127 milliárd forint plusz forrást nyitott az egészségügynek

2021. március 23. 13:41

A járvány elleni védekezési alapból és a gazdaságvédelmi célú keretekből összesen 1127 milliárd forint plusz forrást csoportosított át tavaly a kormány az egészségügynek a költségvetési törvényben tervezetten felül - közölte a Pénzügyminisztérium (PM) kedden a közösségi oldalán.

A tárca a Facebookon megjelentetett tájékoztatásában hangsúlyozta: az mfor.hu valótlanul állította, hogy a kormány a járvány ideje alatt összesen 60,7 milliárd forintot csoportosított át egészségügyre.



A járvány elleni védekezési alapból teljesített 1027 milliárd forint kiadás biztosította az egészségügyi célú eszközbeszerzések, az infrastrukturális fejlesztések, például a kiskunhalasi járványkórház felállítása mellett az egészségügyi dolgozók egyszeri, 500 ezer forintos juttatását is. Egyedül ez utóbbi, az orvosok, ápolók munkáját elismerő tétel 100 milliárd forintot meghaladó kiadást jelentett - emelte ki a PM.



Gazdaságfejlesztési forrásokból a hazai egészségipar támogatása, az ellátásbiztonság növelése érdekében tavaly 100 milliárd forintot különített el a kormány; ez a forrás nemcsak az egészségügy biztonságát, hanem a munkahelyek megőrzését, új munkahelyek teremtését is támogatta - jelezte a minisztérium.



Ezzel tavaly az egészségügyi kiadások összértéke megközelítette a 3000 milliárd forintot - hívta fel a figyelmet a tárca.



Az erre az évre elkülönített egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap szintén 3 ezer milliárd forintos forrást jelent, amely felülről nyitott, tehát szükség esetén túlléphető - tették hozzá.



A kormány a járvány elleni egészségügyi védekezés költségeit ahogyan eddig, úgy a jövőben is maradéktalanul biztosítja - szögezte le bejegyzésében a PM.



"Az álhírek hátráltatják a járvány elleni védekezést, ezért továbbra is kérjük a sajtó képviselőit, hogy ne terjesszenek megtévesztő információkat" - írta közösségi oldalán a Pénzügyminisztérium.



MTI