Jogerősen felmentették a bántalmazó férjét önvédelemből elgázoló asszonyt

2021. március 23. 15:06

Jogerősen felmentette az erős felindulásban elkövetett emberölés vádja alól a Szegedi Ítélőtábla kedden azt az asszonyt, aki menekülés közben autóval elgázolta a korábban őt bántalmazó férjét - tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t.

A büntetlen előéletű vádlott és férje között - elsősorban a férfi italozó életmódja és agresszív természete miatt - hosszabb ideje megromlott a kapcsolat, azonban a gyakori, többször tettlegességig fajuló konfliktusok ellenére együtt éltek.



A sértett 2017. december 27-én is alkoholt fogyasztott, majd délután 4 órakor közös házukban megtámadta a vádlottat: meglökte, a földre nyomta, fojtogatta a nőt. A levegőért küzdő vádlottnak sikerült kiszabadulnia, gyorsan magához vette a közös gépkocsijuk kulcsát, és kirohant a házból.



Az őt ért támadás miatt kialakult tudatszűkült állapotban elindult az autóval. Megpróbálta kikerülni a továbbra is agresszíven viselkedő, útját állni próbáló férfit, azonban a feldühödött férj a kanyarodó gépjármű elé lépett, és a mozgó autó motorháztetejére került. A vádlott ekkor levette a lábát a gázpedálról, ami miatt a sértett a gépkocsi elé, az útra esett. A vádlott - bár már nem gyorsított, de nem is fékezett - a járművel rágurult a gépkocsi előtt az aszfalton fekvő sértettre. A férfi teste a motorféktől lassuló gépkocsi alvázában fennakadt, majd a tovább guruló autó - a testet vonszolva - a túloldali útpadkán megakadt. A vádlott ekkor ismételt gázadással próbált elindulni, azonban az autó kerekei kipörögtek, és a jármű nem mozdult.



A vádlott az autóból kiszállva - észlelve a gépkocsi alá szorult sértett állapotát - telefonon azonnal segítséget kért. A férfi a beszorulás, valamint a mellkas összenyomatása miatt életét vesztette.



A táblabíróság a döntésével helybenhagyta az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék felmentő ítéletét. Az ítélőtábla egyetértett a törvényszékkel, hogy az asszony jogos védelmi helyzetben volt, egészen addig, míg az autóból kiszállva fel nem ismerte, hogy férje teste a jármű alá szorult, s már nem kell tartania az őt ért támadás folytatódásától.



MTI