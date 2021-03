A Biden-adminisztráció nem engedi a migránsközpontok közelébe a sajtót

A sajtó és a politikusok részéről érkező nyomás hatására kedden fényképeket és videófelvételeket tett közzé a Joe Biden amerikai elnök vezette adminisztráció két olyan határ menti átmeneti központról, ahol a kísérő nélküli migránsgyerekeket helyezi el az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Ügynöksége (CBP). A CBP illetékesei egyúttal azt mondták, hogy továbbra is "elutasítják a külső látogatókat", beleértve a sajtó képviselőit is.

A két videófelvételt és a 44 képet - amelyek a texasi Donnában és El Pasóban található létesítményekben készültek - az "átláthatóság és az elszámoltathatóság" jegyében hozták nyilvánosságra - mondta az egyik tisztviselő.





USA-migránstábor – reuters

A felvételek azt mutatják, hogy az átlátszó, sátorszerű létesítményben maszkokban lévő, kísérő nélküli fiatalkorú migránsok zsúfolódtak össze. Néhányan közülük a földre terített matracokon fekszenek. Egy másik fotón az látszik, hogy a fiatalok akkor sem tartják be egymás között a koronavírus-járvány miatt javasolt távolságot, miközben ételt kapnak.



A Biden-kabinet egy nappal azután hozta nyilvánosságra a felvételeket, hogy zsúfolt körülmények között várakozó fiatalkorú migránsokról készült fotókat jelentett meg az Axios amerikai hírportál. A texasi Donnában található átmeneti szálláson a hétvégén készült felvételeket Henry Cuellar demokrata képviselő bocsátotta az Axios rendelkezésére.



Cuellar a hírportálnak azt mondta, hogy az egyik olyan létesítményben, amelynek 260 fő a befogadóképessége, több mint 400 migránst zsúfoltak össze. A vám- és határvédelmi ügynökök "mindent megtesznek, amit csak tudnak az adott körülmények között, de nincs megfelelő felszerelésük a gyerekek ellátásához. Kormányzati segítségére van szükségük" - mondta a demokrata képviselő. Cuellar arról is beszélt, hogy a fotókat részben azért hozta nyilvánosságra, mert a Biden-adminisztráció megtagadta a média képviselőitől, hogy felvételeket készítsenek a létesítményben.



Az AP amerikai hírügynökség szerint a Joe Biden elnök vezette amerikai kormány hetek óta igyekszik megakadályozni, hogy a nyilvánosság olyan képeket lásson, mint amilyenek hétfőn jelentek meg. Mint írják: az adminisztráció tisztviselői határozottan megtagadták, hogy válságnak nevezzék az Egyesült Államok délnyugati határánál történteket.

Az Associated Press azt is írta: több mint egy hónapja kérik, hogy bejuthassanak a határ menti létesítményekbe. Csak a belbiztonsági tisztviselőktől legalább hétszer kérték az engedélyt, de választ sem kaptak. Elemzésükben úgy fogalmaznak: Donald Trump volt elnök hivatali ideje alatt ugyan korlátozott számban, de engedélyezték a média jelenlétét.



A Biden-kabinet eddig a koronavírus-járvány miatti protokollra hivatkozva tiltotta meg a sajtó számára a határ menti létesítmények látogatását. Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter pénteken kongresszusi küldöttséggel utazott az El Pasó-i létesítménybe, amely eseményről a sajtót szintén kizárták. Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője hétfő délutáni tájékoztatóján azt mondta, hogy az adminisztráció elkötelezett az átláthatóság mellett.



A Fehér Ház szerint az elnököt rendszeresen tájékoztatták a helyzetről, és a létesítményekben készült fényképeket is látta. Joe Biden a hétvégén azt mondta újságíróknak, hogy "valamikor" meglátogatja a határt.



Szakértők szerint az elmúlt időszakban több olyan kormányzati intézkedés is született, amely arra ösztönözte a közép-amerikai migránsokat, hogy elinduljanak az Egyesült Államok felé. A múlt hónapban Joe Biden amerikai elnök hatályon kívül helyezte elődje, Donald Trump "Maradj Mexikóban" nevű intézkedését, amely ez idáig arra kötelezte a közép-amerikai menedékkérőket, hogy Mexikóban várják meg, amíg az amerikai hatóságok elbírálják a kérelmüket.



Biden ezenkívül leállította - a szintén Trump elnök által prioritásnak tartott - mexikói határfal építését is. A demokrata elnök újraindította azt a 2012-es bevándorlási programot, melynek értelmében megvédik azokat a fiatalokat a kitoloncolástól, akiket illegálisan bevándorló szüleik még gyermekkorukban vittek az Egyesült Államokba.



A Biden-kabinet úgy döntött, hogy a kísérő nélküli fiatalokat nem küldik vissza a határról. Őket - az Egyesült Államokba való belépésük előtt - a határvédelmi ügynökség által létrehozott központokban helyezik el. Azonban ezek a létesítmények gyorsan elérték a kapacitásuk csúcsát, és az adminisztráció nem volt képes olyan ütemben új központokat nyitni, amilyen létszámban a migránsok érkeznek a dél-nyugati határra.



Néhány nappal ezelőtt az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Ügynöksége bejelentette, hogy februárban több mint 100 000 migráns próbált átkelni az amerikai határon, ami 28 százalékos növekedés januárhoz képest. Ezzel párhuzamosan - mint fogalmaztak - drámai mértékben megnőtt a megőrzés alatt tartott kiskorú bevándorlók száma is.



Az amerikai vám- és határőrizeti szervek jelentése szerint februárban a határt illegálisan átlépő emberek mintegy 30 százaléka 18 éven aluli volt. Csaknem 30 ezer kísérő nélküli gyermeket vettek őrizetbe - körülbelül ötször többet, mint januárban -, közülük csaknem 3 ezren 12 évnél fiatalabbak voltak.

