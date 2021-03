A lengyel külügyminiszter méltatta a lengyel-magyar barátság napját

2021. március 23. 20:35

Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter is méltatta a lengyel-magyar barátság keddi ünnepnapját, azt kívánva, hogy a két nemzetet továbbra is szolidaritás fűzze össze.

"Nem sok nemzet dicsekedhet ennyire hagyományos és tartós kapcsolatokkal" - szögezte le Twitter-bejegyzésében a miniszter. Azt kívánta a lengyeleknek és a magyaroknak, hogy "mindig megtalálják a közös nyelvet", kölcsönösen örüljenek az elért eredményeknek, hogy "szívélyesség, szolidaritás és egymás iránti tisztelet" kösse őket össze.



Az ünnep alkalmából gratulált "a magyar jóbarátoknak" Elzbieta Witek alsóházi elnök is. "A lengyeleket és a magyarokat kivételes barátság köti össze, amely miatt más nemzetek irigyelhetnek minket" - olvasható a Twitter-bejegyzésében.



A lengyel közszolgálati televízió - mely az ünnep alkalmából több magyar témájú műsort is sugárzott - közölte: kedden együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a varsói Waclaw Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézettel. A dokumentum értelmében közös lengyel-magyar témájú projekteket szerveznek kulturális, társadalmi és sporttémákban.



A Felczak Intézet emellett közölte: szervezésében kedden az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolában elindították a lengyel nyelv oktatását, ezzel az ilyen lehetőséget nyújtó magyarországi iskolák száma ötre nőtt. A nyugat-lengyelországi Wroclaw városának egyik általános iskolája - tizedik ilyen lengyelországi oktatási intézményként - aznap viszont magyar nyelvórákat indított el, a koronavírus-járvány miatt egyelőre távoktatás formájában.



Az ünnep alkalmából a varsói magyar nagykövetség és a Magyar Kulturális Intézet is több online műsort szervezett, és megkoszorúztak több, a lengyel-magyar barátságnak szentelt varsói emlékművet.



