Szlovén újságírószervezet szólalt fel Vadai és Fekete-Győr fenyegetőzése miatt

2021. március 23. 21:16

Egy szlovén újságírószervezet az Európai Parlamenthez és a Bizottsághoz fordul annak kapcsán, hogy a momentumos Fekete-Győr András után a DK-s Vadai Ágnes is újságírót fenyegetett meg. Az Európai Unió két szerve korábban többször foglalkozott többek között a magyar médiahelyzettel is.

Kiáll azon magyar újságírók mellett a Szlovén Hazafias Újságírók Szövetsége (Slovenian Association of Patriotic Journalists – SAPJ), akik a baloldali ellenzék durva támadásainak és fenyegetéseinek a célpontjai, és arra kérik a magyar, lengyel és szlovén médiahelyzettel korábban többször is foglalkozó Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot, hogy határozottan ítéljék el Vadai Ágnes (DK) és Fekete-Győr András (Momentum) nyilatkozatait. Az SAPJ szerint a brüsszeli vezetés csak így bizonyíthatja be, hogy nincs kettős mérce - olvasható a hirado.hu oldalon.

A szervezet emellett felszólította a Demokratikus Koalíciónak otthont adó S&D és a Momentumot a sorai között tudó Megújuló Európa pártcsaládokat, hogy emlékeztessék tagjaikat: fenyegetésük teljességgel elfogadhatatlan.

Az SAPJ emlékeztet, hogy Vadai Ágnes a ruandai népirtás mintájára tett leszámolással fenyegette a köztévé egyik újságíróját, Fekete-Győr András pedig úgy nyilatkozott, hogy kormányra kerülésük esetén megtiltaná bizonyos konzervatív újságíróknak a szakmájuk gyakorlását.

Az SAPJ-ben úgy gondoljuk, hogy az ilyen fenyegetéseknek nincs helyük a különböző véleményeken és világnézeten alapuló demokratikus és szabad társadalmakban– áll a szervezet közleményében.

Korábban Fekete-Győr András botrányos kijelentéseivel kapcsolatban az Alapjogokért Központ tájékoztató levelet küldött az Európai Parlament és az Európai Bizottság tagjainak arról, hogy a magyarországi baloldal hogyan viszonyul az általa oly sokat emlegetett szabadságjogokhoz.

magyarhirlap.hu