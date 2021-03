Koronavírus - Johnson: "úton vagyunk a szabadság felé"

2021. március 23. 22:07

Nagy-Britannia most már úton van szabadságának visszaszerzése felé - mondta kedden Boris Johnson brit miniszterelnök a nagy-britanniai koronavírus-járvány folyamatos visszavonulását jelző számokra utalva.

A brit kormányfő – bbc

Johnson a Downing Streeten tartott kedd esti sajtótájékoztatóján felidézte, hogy éppen egy éve, tavaly március 23-án kérte először a lakosságot az egymás közötti kapcsolattartás kerülésére és arra, hogy ha lehet, mindenki maradjon otthon.



Kijelentette: eddigi élete során nem volt példa olyan küzdelemre, mint amilyent azóta is folytat az ország, hiszen ebben a küzdelemben ezúttal a teljes lakosság részt vesz.



"Sötétben harcoltunk egy könyörtelen, láthatatlan ellenséggel, egészen addig, amíg a tudomány fényt nem gyújtott" - fogalmazott a brit kormányfő a koronavírus elleni oltások kifejlesztésére utalva.



Johnson felidézte, hogy a december 8-án indult nagy-britanniai oltási kampány kezdete óta eddig több mint 30 millióan részesültek a vakcinából a beadott első és második dózisokkal együtt.



A brit miniszterelnök kijelentette: teljesülni fognak az oltási programban megjelölt célok, vagyis mindenekelőtt az, hogy április közepére az 50 év feletti korosztály mindegyik tagja, július végére a teljes brit felnőtt lakosság megkapja a koronavírus elleni oltás első dózisát.



Mindezek alapján kijelenthető, hogy "óvatosan, de visszafordíthatatlanul, lépésről lépésre, oltásról oltásra, az ország úton van szabadságának visszaszerzése felé" - fogalmazott kedd esti sajtótájékoztatóján a brit kormányfő.



Chris Whitty angliai tisztifőorvos, a brit kormány egészségügyi főtanácsadója a tájékoztatón külön is hangsúlyozta, hogy az adatokban egyértelműen látszik az oltások hatékonysága.



Grafikonokkal illusztrált ismertetésében kiemelte: ezt jelzi, hogy a Covid-19 betegség okozta halálozások száma most már sokkal gyorsabban csökken, mint a szűrővizsgálatokkal újonnan kimutatott koronavírus-fertőződéses eseteké.



A brit egészségügyi minisztérium kedden közzétett részletes adatsora azt mutatja, hogy az országszerte újonnan azonosított koronavírus-fertőződéses esetek száma az elmúlt egy hétben 3,4 százalékkal, a Covid-19 okozta halálozásoké 33,4 százalékkal csökkent az egy héttel korábbi időszakhoz viszonyítva.



A brit statisztikai hivatal (ONS) kedden ismertetett vizsgálatából kitűnik, hogy a március 12-én zárult egyheti időszakban az Egyesült Királyság mind a négy nemzetében - Angliában, Walesben, Skóciában és Észak-Írországban - kevesebb halálesetet regisztráltak, mint ahány az öt évre visszatekintő statisztikai átlag alapján az évnek ebben a szakaszában várható lett volna. Erre tavaly nyár óta nem volt példa. A nagy-britanniai koronavírus-járvány ősszel kezdődött második hullámának idején egészen mostanáig mindig számottevően magasabb volt a halálozások száma a hosszú távú időszaki átlagnál.

MTI