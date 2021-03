Londoni elemzők: az MNB egy ideig eltűrheti a cél feletti inflációt

2021. március 23. 23:29

Londoni pénzügyi elemzők szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatdöntéséhez fűzött előrejelzés arra vall, hogy a jegybank egy ideig hajlandó lenne eltűrni a monetáris politika szigorítása nélkül a célsáv fölé emelkedő inflációt.

A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzőstábja kedd este összeállított helyzetértékelésében kiemelte, hogy a közleményből kiolvashatóan az MNB átmenetinek tekinti az inflációra várhatóan felhajtóerőt gyakorló tényezőket, és arra számít, hogy e tényezők viszonylag gyors elenyészésével visszatér az inflációs ütem a tűrési sávba.



A ház londoni elemzői szerint az MNB ezzel láthatólag azt jelzi, hogy pár hónapig eltűrné, ha a teljes kosárra számolt infláció a célsáv fölé gyorsulna.



A Morgan Stanley közgazdászai szerint jóllehet a magyar jegybank érezhetően bizakodik abban, hogy a gazdaság teljesítménye meredek ívű növekedésnek indul a korlátozásokból eredő idei első negyedévi visszaesés után, az MNB azonban azt a szándékát is egyértelművé tette, hogy elejét vegye a jelenlegi bizonytalan környezet okozta esetleges tartós inflációs gyorsulásnak.



A cég közölte: alapeseti előrejelzési forgatókönyve továbbra is az, hogy az MNB szinten tartja kamatait. A Morgan Stanley szerint azonban ha az inflációs adatok a továbbiakban meglepetést okoznak, és ha ezt kedvezőtlen forintárfolyam-reakció kíséri, ez valószínűleg az egyhetes betéti ráta emelésére késztetné az MNB-t.



A ház londoni elemzői a 370 forintos euróárfolyam túllépése esetén számítanak arra, hogy az MNB döntésre szánja el magát.



Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzői kedd esti reagálásukban meglepő mértékűnek nevezték az MNB 2021-re szóló inflációs előrejelzésének emelését.





A Capital Economics elemzői is kiemelték ugyanakkor, hogy a magyar jegybank átmenetinek tekinti az inflációra várhatóan felhajtóerőt gyakorló tényezőket, és arra számít, hogy e tényezők gyengülése, valamint a gazdaságban felhalmozódott kapacitástöbblet és a mérsékelt külső inflációs környezet a későbbiekben a 3 százalékos központi célszintre lassítja vissza az inflációt.



A ház londoni elemzői is hangsúlyozták azonban, hogy az MNB egyértelműen jelezte: szándékában áll annak megakadályozása, hogy a jelenlegi bizonytalan környezet az infláció tartós emelkedéséhez vezessen.



A Capital Economics elemzői szerint ez az eddigi legerőteljesebb útmutatás arra, hogy a magyar jegybank kész lenne a monetáris politika szigorítására, és a cég várakozása szerint ezt a piaci szereplők kedvezően fogadják.



A ház szerint azonban lehetséges, hogy az MNB-nek már "nem túl hosszú időn belül" cselekednie kell.



A Capital Economics londoni elemzői felidézik, hogy a legutóbbi két esetben, amikor az MNB szigorította monetáris politikáját, a forint a 370 forint/eurós mélyponton járt.



A forint most sem jár ettől messze, emellett az infláció is egyelőre meglehetősen makacsnak tűnik, így valószínű, hogy a következő hónapokban erősödni fog a rövid távú kamatok emelésére irányuló nyomás - vélekedtek a Capital Economics szakértői.



A ház elemzői közölték ugyanakkor, hogy ez idő szerint nem számolnak szigorítási lépéssel az MNB részéről, és várakozásuk az, hogy a magyar jegybank nem módosítja az egyhetes betéti rátát.



A cég ebben az esetben 370 forint/eurós árfolyamot vár az idei év végére.

MTI